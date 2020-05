Personal laboral de la Consejería de Educación exige negociar su vuelta al trabajo

La Coordinadora del Personal Laboral de la Consejería de Educación ha exigido este martes la apertura de una mesa de negociación para abordar la reincorporación al trabajo de los empleados de este departamento tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.



La presidenta de la coordinadora, Delia Déniz, ha lamentado este martes en un comunicado remitido por su sindicato, Cobas, el “más absoluto silencio y la inexistente coordinación e información” con este órgano de representación laboral por parte de los responsables del departamento desde que se inició la crisis por la COVID-19.



La Coordinadora solicitó una reunión con la Secretaría General Técnica y el Servicio de Prevención de la Consejería para conocer y negociar las medidas de reincorporación del personal laboral a los centros de trabajo, pero no ha habido respuesta, afirma.



Según este órgano de representación laboral, solo han recibido "comunicados unilaterales o instrucciones parciales, confusas y contradictorias”, debido a la falta de coordinación entre la Secretaría General Técnica y la Dirección General de Personal.



El sindicato expone que desde la primera se remite un comunicado a todos los centros educativos de no incorporación del personal no docente, mientras la instrucción que facilita la Dirección General de Personal es "radicalmente opuesta", y comunica la reincorporación sin establecer medidas preventivas, sanitarias u organizativas.



“La representación social está obligada por su responsabilidad y dispuesta a la mayor colaboración para promover entre todos una reincorporación lo más ordenada y segura posible”, ha asegurado la Coordinadora.



Por ello, ha exigido a la administración que inicie el periodo de información, negociación y propuestas, "ya que esta Consejería, por su tamaño y la variedad de servicios que presta, es la que más complicaciones y trabajo debe abordar para la puesta en funcionamiento de los centros".