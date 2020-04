Torres propone que se suavice el confinamiento en las Islas con menos contagios

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor, ha pedido que se tenga en cuenta la situación sanitaria derivada del coronavirus existente en el Archipiélago y que, en consecuencia, se pueda suavizar el confinamiento en aquellas Islas con pocas personas contagiadas. Torres ha indicado que, por ejemplo, en La Graciosa no hay ninguna persona infectada y en El Hierro, muy pocos (tres), y hace ya días que no se registran nuevos contagios. En situación parecida se encuentra La Gomera, con solo ocho casos acumulados.



Por ello, ha pedido que, a partir, del 26 de abril se estudie la posibilidad de recuperar la normalidad, aunque ha reconocido la dificultad de que se tomen decisiones diferentes para cada comunidad autónoma. El presidente canario considera que "el confinamiento va bien" y que es preciso mantenerlo en las dos próximas semanas para no colapsar los hospitales y para superar la actual situación.



"La situación de Canarias no tiene nada que ver con la de otras comunidades", pero "no podemos bajar la guardia", ha remarcado. "No podemos ir más rápido de lo que podemos ir", ha insistido el presidente canario, quien advierte de que no está todo conseguido. Por ello, Torres ha abogado por mantener el confinamiento, "con el optimismo de que vamos bien", ha pedido responsabilidad a todos los canarios.



De acuerdo con los últimos datos publicados por la Consejería de Sanidad, Canarias acumula 1.622 casos positivos de coronavirus desde que comenzó la pandemia. De ellos, 971 corresponden a Tenerife, la isla más afectada, seguida por Gran Canaria, con 467; La Palma, con 69; Lanzarote, con 69; Fuerteventura, con 35; La Gomera, con 8 y El Hierro, con 3.