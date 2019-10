Un experto aboga por una "verdadera" revolución "a nivel humano" para afrontar el cambio climático

El profesor de Ecología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Javier Arístegui ha lamentado este jueves que siempre la sociedad va a remolque del cambio climático y ha abogado por una "verdadera" revolución "a nivel humano, social, de educación y gobernaza".



Arístegui, que es uno de los científicos españoles seleccionados por Naciones Unidas para formar parte del Panel Mundial de Expertos sobre Cambio Climático, ha ofrecido una conferencia titulada "Crisis climática: observaciones, proyecciones y soluciones" en el Parlamento de Canarias en la que ha afirmado que "no se trata solo de una crisis climática, es sobre todo una crisis humana".



El catedrático, que ha participado recientemente en la elaboración del informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC) de la ONU sobre los impactos del cambio climático en los ecosistemas oceánicos, costeros, polares y de montaña, ha pedido que se involucre en luchar contra el cambio climático todos los sectores de la sociedad y no solo a los científicos y gobernantes.



"Concienciar y educar es para mi el principal reto de todos", ha manifestado Arístegui, quien cree que tanto a nivel español como europeo están muy retrasados en la toma de decisiones para poner freno a la crisis climática, si bien ha destacado que todavía se está a tiempo de hacer cosas.



Según el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es preciso buscar las mejores fórmulas para mitigar las emisiones, ya que, a su juicio, "la primera, segunda, tercera y cuarta medida que hay que tomar es reducir emisiones".



"Si no reducimos emisiones no vamos hacia ningún lado", ha advertido el director del "Servicio Tecnológico Marino" (SITMA) en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, quien cree que, además, hay que capturar las emisiones y llevar a cabo planes de adaptación "muy sólidos".



Sobre la propuesta de Más España de reducir los viajes en avión en la Península, ha aseverado que "desde luego, la aviación es una de las formas que más contaminan" y, aunque no va a desaparecer en un futuro, quizás si cambiará la forma de combinar otros transportes.



Ha señalado que el cambio en el sistema energético no solo tiene que ser empresarial sino también personal, pues, ha añadido, el cambio climático afecta a todo el mundo, "más allá de su color político".



A su juicio, es necesario y responsable que cada persona mida su huella de carbono y reflexione sobre cómo gestiona el consumo eléctrico en el hogar, cómo se alimenta o cómo gestiona el transporte.



"Hay muchas cosas pequeñas que sumadas entre todos los ciudadanos pueden contribuir de una forma importante", ha manifestado el investigador, quien ha insistido en la necesidad de reflexionar de forma colectiva sobre la salud del planeta.



Asimismo, ha alertado del calentamiento del océano, que, además, tiene menos oxígeno y es más ácido, lo que provoca la muerte de miles de peces y favorece el afloramiento de las algas tóxicas.



Esta situación va a seguir incrementándose y continuará subiendo la temperatura del océano, cuyo nivel también crecerá por el deshielo de los glaciares y las placas de hielo, ha añadido.



Además, ha lamentado que la estratificación del agua y la pérdida de oxígeno ya está provocando la pérdida de arrecifes de coral en Indonesia y Australia, situación que ha calificado que dramática.



"El cambio climático es irreversible pero podemos hacer mucho", ha indicado Arístegui, quien ha hecho hincapié en la necesidad de emprender una "verdadera revolución social y tecnológica" basada en primer lugar en una política "muy agresiva" de reducción de emisiones.



Para el experto es un reto la transición hacia las energías renovables en un planeta donde en se sigue con tendencia al alza de uso de combustibles fósiles y en el que "puede llevar décadas tomar decisiones acordadas" entre todos los países.



Entre las soluciones, ha detallado que se puede apostar por la reforestación, el almacenaje de CO2 y otras medidas en el océano, como la recuperación de ecosistemas costeros como manglares, ya que son grandes captadores de CO2.



También ha comentado que se puede aplicar el afloramiento artificial de agua, una medida científica que consiste en el incremento de la biomasa de las algas para fijar el CO2 y, así, "secuestrar el CO2 y aumentar la biomasa de peces".



Esta última alternativa es económicamente viable, legal y éticamente aceptable, ha precisado Arístegui, quien ha resaltado que el planeta del futuro no será igual al que conocemos, si bien podrá ser "más llevadero" en función de cómo se comporte la sociedad actual.



En su conferencia se ha referido también a la importancia de ser más solidarios con los países con menos recursos porque el cambio climático es "un problema global" que se debe abordar en primera instancia con la aplicación de políticas a escala nacional y de la UE.



Ampliar las políticas de actuación a todas las escalas generacionales y educar a la sociedad para que haya una aceptación global de la crisis climática son otras las propuestas del investigador, quien ha resaltado que la presión tiene que venir de las generaciones más jóvenes porque son las más concienciadas.