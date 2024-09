Una carretera de Canarias, la tercera más peligrosa de España para hacer adelantamientos

Una carretera de Canarias es la tercera más peligrosa para efectuar adelantamientos de toda España, según el estudio Los conductores españoles ante el adelantamiento en carretera convencional: accidentalidad y percepción (2013-2022), realizado por la Fundación Línea Directa en colaboración con la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL), presentado este miércoles.

Se trata de la TF-66, en Tenerife, situada en la zona de Guaza, en el municipio de Arona, en concreto, el tramo entre los puntos kilométricos 1 y 9.

En la memoria de este estudio se analiza cómo, cuándo y dónde se producen los accidentes mortales por adelantamiento, con información desagregada por comunidades autónomas y por tipo de vías.

Y en ese análisis se determina que la TF-66, entre los kilómetros 1 y 9, es el tercer tramo de carretera convencional más peligroso para adelantar de toda la red viaria española, con un balance de tres fallecidos, siete heridos graves y dos leves en seis accidentes con víctimas en el periodo comprendido entre 2013 y 2022.

El estudio de la Fundación Línea Directa y FESVIAL concluye que el adelantamiento es uno de los principales factores que influyen en la siniestralidad en carretera.

A pesar de ello, 8,3 millones de conductores (casi un tercio del total) reconocen haber adelantado en línea continua y otros 13,6 millones (49 %) han sobrepasado los límites de velocidad al realizar esta maniobra.

Además, siete de cada diez aseguran haberse sentido acosados durante un adelantamiento y dos de cada tres dicen haber vivido una situación de riesgo durante una de estas acciones.

Este informe es el primero que analiza la norma que suprimió los 20 km/h adicionales para adelantar, una medida aprobada en 2022 que no apoyan los ciudadanos: sólo el 19% la aprueba expresamente, el 4% no la cumple y el 54% no cree que vaya a reducir las cifras de accidentalidad.

Según los últimos datos definitivos disponibles de 2022, cuando la norma solo llevaba en vigor 9 meses, el número de accidentes con víctimas se redujo un 6,1 %, los fallecidos un 8,5% y los heridos graves un 9,6% frente a los registrados en 2019, último año comparable.

El adelantamiento es la tercera variable con mayor proporción de fallecidos en un siniestro (4%), sólo superado por el exceso de velocidad (8,4%) y el consumo de alcohol (4,6%). En la última década (2013-2022), casi 600 personas perdieron la vida en un adelantamiento y casi 14.000 resultaron heridas en estas maniobras.

Según Mar Garre, directora General de la Fundación Línea Directa, en un choque frontal a 100 km/h hay más de un 90% de posibilidades de morir. Por ello, reducir la velocidad al adelantar ha demostrado ser positivo para luchar contra la mortalidad en carretera“.

El estudio, que incluye una encuesta a 1.700 automovilistas, constata que los accidentes que ocurren mientras se realiza esta maniobra suelen suceder principalmente por la mañana, de 7 a 14h (52%), en viernes y sábado (32%) y en los meses de julio y agosto (22%).

El perfil del conductor accidentado corresponde a un hombre de entre 30 y 45 años, que conduce un turismo en fin de semana y en periodo vacacional.

El accidente tipo suele venir causado por una colisión frontolateral (30%), una colisión lateral (26%) y una colisión frontal (10%).

El 73% de los fallecidos en vías interurbanas se registraron en carreteras convencionales. Los tramos de este tipo de carreteras más peligrosos de España para adelantar se encuentran en la N-232 (Km 204-221, Zaragoza), en la N-230 (Km 135-139, Huesca) y en la TF-66 (Km 1-9, Tenerife).

Por comunidades autónomas, Baleares, La Rioja y Murcia son las comunidades que registran en sus vías convencionales una mayor proporción de accidentes por adelantamiento, muy por encima de la media nacional que se sitúa en el 2,5%.

Por el contrario, Cataluña, Comunidad de Madrid y País Vasco son los territorios con menor proporción.

En cuanto a las posibles soluciones para acabar con este tipo de accidente, los ciudadanos encuestados son partidarios de aumentar las sanciones (26%), prohibir a los ciclistas circular por vía convencional cuando no hay un carril específico (18%) y mejorar la señalización (16%).