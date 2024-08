El Gobierno de Canarias, “preocupado” por las maniobras de Marruecos, reclama más información

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha considerado este martes que el Ejecutivo central debe pedir más información a Marruecos respecto a las maniobras militares que desarrolla cerca de Canarias porque “no son tan ordinarias” como ha defendido Rabat, y esto preocupa al Gobierno autonómico.

Nieves Lady Barreto, que es la titular de Presidencia, Administraciones, Justicia y Seguridad, ha afirmado en declaraciones a Canarias Radio recogidas por EFE que lo único que puede demandar el Ejecutivo canario “es que nos mantengan informados, pedir explicaciones y si de esa información se manifiesta algo que consideramos que tenemos que dar un paso más, darlo”.

La consejera se ha pronunciado de esta manera después de que controladores aéreos informasen de la detección de varios globos aerostáticos al norte de Canarias, lo que podría estar relacionado con las maniobras que realiza Marruecos junto a Estados Unidos.

Barreto ha indicado que en su momento el Ministerio de Asuntos Exteriores pidió información acerca de las maniobras al inicio de la operativa y su titular, José Manuel Albares, se puso en contacto con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para señalar que eran de carácter ordinario y bastante separadas de la mediana.

La consejera ha admitido que “cualquier cosa que tenga que ver con esto nos preocupa” pero Marruecos trasladó al Gobierno de España que son maniobras ordinarias, algo que, ha añadido, “los días nos han ido diciendo que tan ordinarias no son”.

Ha continuado argumentado que “es verdad que la información la recibimos porque la solicitamos, no es que nos la den motu proprio y nos dan la que nos dan”, por lo que a día de hoy no se pueden saber “con seguridad” los detalles del vuelo de los globos sobre espacio aéreo del archipiélago ya que “las explicaciones no llegan hasta ese extremo”.

No obstante, ha reiterado la consejera que aunque Exteriores arguye que las maniobras se circunscriben “al ámbito de la normalidad y de una actuación ordinaria”, “la realidad no es esa” sino que “después la información que va llegando, es otra” y al Gobierno canario le preocupa.

Ha señalado también que se trata de maniobras emprendidas por dos países “que nada tienen que ver con España ni Europa” pero que, al desarrollarse tan cerca de territorio europeo, tanto la UE como el Gobierno español deberían tener conocimiento de su alcance “y esto hasta ese extremo no sabemos si es así porque la información que transmiten es la que transmiten”.