Diez apps infantiles españolas para que los niños se diviertan durante la Navidad

Con las vacaciones escolares de Navidad, los niños disponen de mucho más tiempo libre para jugar con familia y amigos. Y debido al frío que puede hacer en la calle, los dedicar ese tiempo a los dispositivos electrónicos es una opción frecuente.

Para los menores de edad existen diversas aplicaciones y juegos que pueden utilizar para pasar un tiempo de pantalla de calidad y divertirse en estas fechas. Y además, todas las siguientes herramientas proceden de desarrolladores de 'software' españoles.

Charlie Brown Christmas se encuentra entre las diez mejores apps infantiles made in Spain para divertirse en Navidad, seleccionadas por el blog Generación Apps de Álvaro Varona González y el festival de comunicación infantil El Chupete.

En este cuento, recomendado para mayores de cuatro años, los niños tienen que acompañar a Charlie Brown, Snoopy y el resto de los personajes a descubrir el verdadero sentido de la Navidad. Cuenta con minijuegos y con música y voz de Peter Robbins, el actor original de Charlie Brown.

Esta app es de pago y tiene un precio de 3,29 euros para Android y de 5,49 euros para iOS.

Calendario de adviento y decoración del árbol

Otra aplicación recomendada para niños mayores de cuatro años es Avokiddo Emotions, que permite jugar con las expresiones y las emociones de los personajes a través de más de 100 objetos diferentes Se puede descargar para iOS por un precio de 3,49 euros.

Dr. Panda AR Christmas Tree es otro tipo de aplicación, para niños también mayores de cuatro años, que les permite decorar su propio árbol de Navidad con diferentes objetos y, utilizando la realidad aumentada, colocarlo en un lugar de la casa como si fuera de verdad. Es una aplicación gratuita para iOS.

Fiete Christmas, también para mayores de cuatro años, es un calendario de adviento en formato app con el que cada día los niños tienen que descubrir qué esconden los distintos objetos del salón de Fiete. Se puede descargar para iOS gratis.

En la categoría de historias navideñas, How the Grinch Stole Christmas permite conocer a los niños mayores de cuatro años la historia en inglés de cómo el Grinch robó la Navidad aderezada con algunos minijuegos en los que jugar y resolver retos. Este juego, orientado a que los niños aprendan nuevas palabras, se puede descargar para Android por 2,09 euros y para iOS por 4,49 euros.

Para hacer manualidades

Por su parte, los niños mayores de cuatro años que prefieran las manualidades pueden elegir la aplicaciónJuegos de Puzzles para Pintar en Navidad, que les propone algunos dibujos, puzzles y manualidades para poder hacer en el dispositivo e incluso para hacerlas en físico. Esta app, que los niños pueden usar de forma autónoma, se puede descargar para Android (gratis + compras integradas) y para iOS (2,99 euros).

Otra opción para los niños es Labo Christmas Paperman, con la que los mayores de cuatro años pueden crear y decorar personajes navideños con multitud de elementos (caras, ojos, bocas, sombreros y otros). Además ofrece tres minijuegos, uno de lanzar bolas de nieve, otro de baile y un escondite. Se puede descargar para Android (gratis + una compra integrada) o para iOS (3,49 euros).

Toca Hair Salon - Christmas ofrece a los niños un alocado salón de peluquería protagonizado por Papá Noel. Esta versión del juego, adaptada por la época navideña, es también gratuita.

Para los más pequeños

Por su parte, también hay juegos y aplicaciones adaptadas para los niños más pequeños, de tres años o más. Un ejemplo es Pango en Navidad, un juego protagonizado por el mapache Pango, que ya protagoniza otras aplicaciones para niños.

En esta versión navideña, los niños pueden vivir cinco aventuras con las que divertirse y aprender. Está disponible en ocho idiomas y está especialmente dirigida para los más pequeños. Es de pago tanto para Android (3,99 euros) como para iOS (3,49 euros).

El último juego para niños de tres o más años es The Witch and the Christmas Spirit, una historia en inglés y en dibujos animados protagonizada por 'La bruja sin nombre', que tendrá que salvar a Papá Noel y a los Elfos de un repentino sueño que puede arruinar la Navidad. En este título se intercala la narración con minijuegos.

Se puede descargar para Android, donde es de pago y cuesta 3,99 euros, o para iOS, donde es gratis pero cuenta con compras premium integradas.