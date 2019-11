El 10% de los menores de 16 años en Canarias son “vapeadores” habituales

El doctor y presidente de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo, Francisco Rodríguez, ha advertido que el 10% de los jóvenes hasta cuarto de la ESO de Canarias es usuario habitual del cigarrillo electrónico, algo que “no es inocuo”, aunque “la industria tabaquera lo venda así”.



Además, ha alertado durante el noveno Encuentro Colegio de Médicos-Medios de comunicación que la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) ha registrado que la mitad de los jóvenes ha usado cigarrillo electrónico, como sector poblacional que más lo utiliza.



A juicio del experto, estas nuevas alternativas al cigarrillo tradicional se plantean como “una herramienta para dejar de fumar cuando no es así”, sino que “están manteniendo a fumadores decididos a dejarlo como consumidores”, a la vez que “crean un nuevo nicho de mercado entre los jóvenes”.



Como ha indicado, tanto el cigarrillo electrónico como el tabaco calentado “tienen sustancias tóxicas” cuyas consecuencias “no tienen aún estudios consistentes”.



Desde la industria tabaquera “se siembran dudas a través de mensajes” para “mantenerse en los tres mercados”, el del cigarrillo electrónico, tabaco calentado y tradicional.



El objetivo de la comunidad médica es “aplicar medidas para desnormalizar el consumo” porque, además, “hay fumadores pasivos en los tres casos”, ha señalado.



Actualmente la sociedad vive “un momento histórico", porque "el fumar no solo mata, sino que muta", y se presenta “una nueva etapa en el hábito de fumar”.



Los "intereses económicos de la industria tabaquera van en contra de la salud pública” y ha creado "nuevas formas de consumo de la nicotina”, que es la fórmula entre “adictividad y toxicidad más peligrosa”.



Como ha alertado, “se ha estudiado que los productos que dicen ser sin nicotina sí que la tienen”, aunque se vendan como tal.



La gente "cada vez sabe más y fuma menos", y a la industria “le interesa que no mueran y disminuir la percepción del riesgo" que ha presentado la comunidad médica, vendiendo productos "supuestamente menos dañinos para que se siga fumando”.



"Los tabaqueros dicen verdades a medias” y ya hay casos “de muertes por cigarrillos electrónicos en el mundo”, ha subrayado.



En Italia, ha explicado, los usuarios de estas nuevas fórmulas de fumar son “en un 40 % nuevos fumadores o exfumadores, mientras el 60,4 % se declara fumador", por lo que con “una invasión de marketing” se está consiguiendo que "gente que no ha fumado se enganche y gente que lo ha dejado regrese a su adicción”.



"Fumar no es lo normal, en España uno de cada cuatro personas fuma” y se ha ido progresando “en desnormalizar el uso del tabaco, que con estos productos se está renormalizando de nuevo”, ha denunciado.



Entre 1997-2015 en Estados Unidos se dio "una reducción del 70 % de fumadores entre jóvenes” y se dijo que "en 2035 los jóvenes no fumarían”, por lo que la industria tabaquera "se estaba quedando sin clientes” y reaccionó con “nuevas formas de consumo de nicotina”.



Los cigarrillos electrónicos están “pensados para los jóvenes, con sabores y fórmulas atractivos” para las nuevas generaciones.



La Organización Mundial de la Salud alerta que "no es inocuo", y que "no hay pruebas de que sean una herramienta para dejar de fumar sino que participan de la extensión del mercado".



Los cigarrillos electrónicos y el tabaco calentado "no están exentos de riesgos y no se conoce el impacto en mortalidad” ya que "no se puede descartar que no tengan las mismas cualidades tóxicas que el convencional”.



A juicio de González, estos sistemas son “la nueva manera de fumar que se implantará en el primer mundo” mientras el convencional “seguirá creciendo en países en desarrollo”.



A los jóvenes “se les está engañando y enganchando de por vida a algo que perjudica su salud y aporta beneficios a una industria que gana” mientras ellos “pierden en todos los casos”.