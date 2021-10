La lava se desparrama por el flanco norte del volcán de La Palma mientras la colada de La Laguna se dirige hacia el mar por el Mirador del Perdido

La colada de lava que avanza hacia la costa por La Laguna se encuentra en estos momentos atravesando una zona de plataneras en dirección al Mirador del Perdido, por donde se ha previsto que caiga al mar, formando una nueva fajana, más al norte de la primera, así lo informan a este periódico fuentes presenciales y conocedoras del entorno, además del Ayuntamiento de Tazacorte. Mientras tanto, informa el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) que sobre las 20.30 horas (hora local), la lava se ha desparramado por el flanco norte del volcán.

Ya este mediodía, el Director Técnico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA), Miguel Ángel Morcuende, indicó que la colada que rodea la Montaña de La Laguna por el suroeste se encontraba a unos 200 metros de la costa y que se monitoriza su avance para tomar, si fueran necesarias, las medidas preventivas para la población. En este sentido, manifestó que, como se sabe, el contacto de la lava con el mar puede provocar explosiones y emanación de gases nocivos para la población próxima por lo que, en este caso, se decretaría el confinamiento de algunos núcleos costeros de Tazacorte, como ya se hizo con la anterior colada que alcanzó el mar.

Imágenes captadas hace unos instantes por la Salvamar Alphard a la altura de Puerto Naos. Nuestras unidades continúan vigilando la zona de exclusión a la navegación debido a la #ErupciónLaPalma pic.twitter.com/RL3LRmmq46 — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) 17 de octubre de 2021

El Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA) del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, analizó el informe diario del Comité Científico y las últimas imágenes térmicas realizadas sobre las coladas y tomó las decisiones en el ámbito de la Protección Civil para salvaguardar la población. En este sentido se pudo observar que la colada primigenia sigue estando alimentada, pero de manera muy débil, y que las dos coladas que presentan mayor carga de energía y aporte de lava son la de las proximidades de La Laguna y que, en estos momento, continúan avanzando en dirección oeste y noroeste, aunque durante la mañana se han ralentizado.

Por su parte, la portavoz del Comité Científico y directora del IGN en Canarias, María José Blanco, explicó que el flujo principal de las coladas de lava discurre por el flanco norte, bajando por la parte norte de las coladas previas, dentro de la zona de exclusión actual. Añadió que, a la salida del centro de emisión, el flujo se concentra en un canal lávico escalonado, con taponamientos momentáneos y oscilaciones de su caudal lávico, que origina desbordamientos puntuales dando lugar a coladas efímeras que se derraman lateralmente en el lugar en el que ocurren.

Blanco dijo también que continúa la vigilancia del centro emisor situado al sureste del cono, que se reactivó hace dos días, que presenta una actividad intermitente, pero menor, con emisión de gases y piroclastos pero sin aporte de lava. Sobre otros fenómenos observables en el día de ayer, Blanco añadió que se debieron a la “removilización” de cenizas puntuales a lo largo de Cumbre Vieja (Barranco de Tamanca, Llano de Las Moscas, Volcán Martín). Al respecto, María José Blanco apuntó que con el nivel de sismicidad que existe en estos momentos y los depósitos de cenizas que superan los 10 centímetros de altura, unido a las corrientes térmicas, no se descartan que se produzcan nuevos desprendimientos y movimientos de cenizas como los registrados ayer en Mazo.

En cuanto a la sismicidad, se sigue manteniendo en la misma zona del enjambre que dio lugar a la erupción, pero ligeramente al sur y al este de la zona de la erupción, y no se descarta la aparición de nuevos centros emisores, pero dentro de esta zona. En cualquier caso, Morcuende recalcó que los sismos que se están registrando son de profundidad media, entre 10 y 15 kilómetros y alta, por encima de los 20 kilómetros.

Sobre la deformación, Morcuende indicó que en estos momentos esta es estable e incluso se ha registrado un descenso de esta. De hecho, Blanco añadió que esta presenta un patrón de estabilidad en el entorno del centro eruptivo.

El Director Técnico señaló que las condiciones meteorológicas siguen siendo desfavorables desde el punto de vista de la calidad del aire pero por el momento en las zonas no evacuadas no se han rebasado los valores máximos de SO2 que obligarían a adoptar medidas de protección a la población. No obstante, la inversión térmica y los valores de partículas inferiores a PM10 han tenido algún pico puntual como consecuencia de la suma del polvo en suspensión sahariano.

En lo que se refiere a la operatividad del aeropuerto, la previsión apunta a que, gracias al previsto giro del viento a componente este durante la próxima madrugada, se alcanzaría un escenario más favorable para la operatividad del aeropuerto de la isla.

742 hectáreas y 1.086 edificaciones afectadas

Sobre la superficie afectada por el proceso eruptivo, esta asciende a 742,95 hectáreas y la anchura máxima de las coladas es de 2.350 metros aproximadamente.

En lo referido a las construcciones destruidas o dañadas por la erupción volcánica, según los datos facilitados por el Catastro son 1.086, de las cuales 878 son de uso residencial, 108 agrícola, 54 industrial, 25 de ocio y hostelería, nueve de uso público y 12 de otros usos. Por su parte, los datos que se extraen del satélite Copernicus, que solo analiza edificaciones sin concretar el tipo que es, sitúan en 1.835 las construcciones destruidas y 100 dañadas parcialmente o en peligro, lo que hace un total de 1.935 edificaciones afectadas.

Respecto a los albergados, en estos momentos hay 324 personas alojadas en el hotel de Fuencaliente y 17 en el hotel de Los Llanos de Aridane, todas ellas atendidas por Cruz Roja en coordinación con los servicios sociales municipales.