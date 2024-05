AMORE explora emociones con sus canciones: “La música es puro disfrute y hay infinitas maneras de crearla”

Títulos que conectan con su tierra, sonidos alternativos, mezclas experimentales y letras transparentes dan vida al proyecto musical de una de las voces que resuenan entre el panorama de artistas murcianos. María Moreno, que jugó con las letras de su nombre y su apellido hasta encontrar su seudónimo, AMORE, se ha convertido en una cantante y compositora con mucho que decir.

Formada en piano en el Conservatorio de Murcia ha logrado fusionar sus conocimientos musicales clásicos con influencias contemporáneas creando así un estilo único y envolvente. Su primer EP titulado 'Usted Está Aquí', publicado en 2022, reunía sus canciones y dejaba escuchar composiciones frescas y emotivas. Desde entonces ha publicado varios temas que exploran nuevos sonidos y emociones. Otra faceta sobre la expresión artística de AMORE son sus videoclips musicales, los cuales constituyen una ventana adicional a su mundo creativo. Estas piezas visuales complementan su música y reflejan una propuesta diferente.

Hace menos de un mes sacaba su último tema 'Querió' que acompañaba con un videoclip coreográfico y que se podrá escuchar en directo el viernes 3 de mayo en uno de los escenarios del festival Warm Up en Murcia.

¿Cómo empezaste con la música?

Empecé de pequeña, estudiando piano en el conservatorio, pero sólo desarrollándome como intérprete. No fue hasta que cumplí 20 años que me atreví a componer mi primera canción... y ¡desde entonces no he parado!

¿Inspiraciones artísticas o musicales?

Infinitud de artistas, de España y de fuera, de antes y de ahora... ¡mi lista sería inmensa! Rocío Jurado, Jeanette, Julio Iglesias, Gal Costa, Fiona Apple, Kate Bush, Imogen Heap, Dean Blunt, Tirzah, Oklou, Björk, Daddy Yankee, Rosalía...

¿Cómo es tu proceso de creación de una canción? ¿De dónde sacas inspiración para tus letras y melodías?

El proceso de creación tiene, en mi caso, formas muy diversas. A veces el punto de arranque es un tema sobre el que deseo hablar, otras veces es una melodía, un pianito, una percu.... creo que cuantas más posibilidades tenga de crear, más divertido es el proceso.

¿Tú perspectiva respecto a la música ha cambiado desde que te dedicas a ella?

He pasado por muchos procesos en los que pensaba en la música de forma distinta, y seguramente dentro de tres meses mi visión será diferente a la de ahora. Es un proceso orgánico que evoluciona con la edad y la pequeña sabiduría que una va ganando, como en cualquier otra disciplina, y más si te dedicas a ella. A veces escucho música para disfrutar y otras para estudiar. Ahora diría que estoy en un momento muy tranquilo, con convicción y seguridad sobre mis ideas y poca prisa, aunque he tenido otros momentos de relación muy ansiosa con la música.

Produces y escribes tus canciones, ¿cómo compaginas ambas tareas?

Son procesos muy fáciles de compaginar porque, en mi caso, son interdependientes y se nutren el uno al otro. Cuantas más herramientas de producción tengo, más fácil es avanzar una canción o darle sentido a una idea vaga de letra, y cuanto más entrenado tengo el músculo de la escritura, más fácil me resulta no abandonar un proyecto de Ableton a los 10 minutos.

En tus canciones se habla de situaciones muy concretas que pueden conectar con quienes las escuchan, ¿qué buscas con tu música?

Busco sobre todo que sea fina y grande, y para eso normalmente necesito explorar y pensar, y las ideas concretas son una consecuencia de este proceso que tiene como resultado que mis pequeñas oyentes conecten con ellas.

Vas a cantar en algunos festivales y en París, ¿cómo te sientes ante esa oportunidad?

Cantar en festivales siempre es divertido, suele ser una experiencia bastante diferente a la de tocar en una sala, porque el ambiente es diferente, más ligero por así decirlo... pero viene a verte mucha gente que pasaba justo por ahí y esa casualidad es chula. Tocar en París es una locura... son mis primeras veces saliendo de España y la sensación de tocar tus canciones sin que entiendan lo que cantas es extraña y bastante divertida.

Uno de esos festivales es el más más grande de tu tierra, el Warm Up, ¿cómo afrontas eso? ¿crees que están apostando por los artistas locales?

Estoy infinitamente feliz de poder tocar en el WarmUp. Creo que este año han llamado a mucha gente super interesante, viene hasta Tommy Cash.. y muchos amigos míos de Madrid también, así que es genial, y más para mí que vendrá mi familia a verme, es mi pequeña oportunidad para enlazar mis dos mundos, el de aquí y el de allí. Me gusta mucho que esté currado con cariño y con atención a los pequeños artistas que, en realidad, algunos son ya muy grandes. De emergentes ya no tienen nada.

¿Qué es lo que está por venir de AMORE? Futuros proyectos, ¿alguna colaboración?

Me encantaría tener un disco fuera más pronto que tarde... estoy trabajando en eso ahora mismo, en perfilar mi universo sonoro y estético para que mi trabajo tenga sentido, se entienda y tenga una vida larga. Y en cuanto a colaboraciones, alguna que otra cosa hay por ahí muy emocionante que está al caer... me muero de la ilusión.

¿Qué consejos le darías a otros artistas emergentes que están comenzando en la industria musical?

Les diría que le pierdan el miedo a la música, que hay mucho mito alrededor de ella, sobre su complejidad, su inaccesibilidad, sus dificultades técnicas... con tanta interferencia se le olvida a una que la música es puro disfrute y que hay infinitas maneras de crearla. Abres el ordenador, toqueteas dos cosas y cuando te vas a dar cuenta ya tienes un minuto de canción, y después otro minuto... y con método y paciencia, como cualquier otro arte, vas llegando a resultados. Y si no, con un instrumento, te grabas dos acordes y a cantar, y ya está sucediendo. Es casi un milagro de arte... y hay que disfrutarlo como tal. El pesado de turno que te intenta convencer de que la escala dórica y el acorde sus4 son la panacea de tu éxito y que sidechain y compresor y plug-in de la deep web o nada, solo trae mal rollo y envenena la delicia que es la música.

Para terminar, ¿hay algún mensaje que quieras compartir con aquellos que escuchan tu música por primera vez?

Yo es que diría que soy muy transparente ya a través de mis canciones, así que no tengo nada muy misterioso que revelar más allá de ellas. En cuanto la escuchen, yo creo que entenderán todo. O así es como pretendo que funcione mi música... Les invito a que la disfruten, construyan sus propios pequeños rituales, la compartan con sus amigas, se la descarguen por ahí para pincharla... en definitiva, que la hagan suya.