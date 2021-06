Nivel 3 en Tenerife: todas las restricciones en la isla, al detalle

Tenerife sube al nivel 3 de alerta sanitaria a partir de las 00.00 horas de este sábado, 26 de junio, debido al repunte de los contagios que ha experimentado la isla en las últimas semanas. A pesar de que ya no puede imponerse el toque de queda ni el cierre perimetral tras el fin del estado de alarma, la isla tendrá que adaptarse estos días a restricciones menos permisivas que las del nivel 1. Estas son las nuevas restricciones en Tenerife:

Aforo entre no convivientes en espacios públicos y privados. La permanencia de personas tanto en espacios de uso público como privado cerrados o al aire libre quedará limitada a 4 personas por grupo, salvo convivientes. En el caso de que el grupo esté constituido por convivientes y no convivientes, no se sobrepasará el número máximo de personas establecido.

Medidas específicas para actividad de hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías. No se podrá superar el 50% del aforo autorizado en terrazas al aire libre. No está permitido el uso de espacios interiores ni el consumo en barra, salvo para la recogida de comida y el uso de los aseos. La ocupación máxima por mesa o grupo de mesas será de 4 personas en el exterior. Se establece el cierre completo de los establecimientos antes de las 23.00 horas. Se permite servir comida a domicilio hasta las 24.00 horas.

Establecimientos y locales de juegos y apuestas. En el nivel de alerta 3, los locales de actividad recreativa de juegos y apuestas tendrán un 33% de aforo, aunque estará prohibido el consumo de bebidas o comidas. La ocupación máxima de las mesas será de 4 personas, garantizándose la distancia de dos metros entre las sillas de diferentes mesas.

Práctica deportiva

Al aire libre: Se permite la práctica de la actividad física o deportiva en zonas interiores de instalaciones y centros deportivos con un aforo máximo del 50%, con mascarillas y distancia de seguridad de dos metros. Al aire libre, se permite el deporte en grupos máximos de 4 personas, incluido monitor, si no puede mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de dos metros permanentemente.

Se permite la práctica de la actividad física o deportiva en zonas interiores de instalaciones y centros deportivos con un aforo máximo del 50%, con mascarillas y distancia de seguridad de dos metros. Al aire libre, se permite el deporte en grupos máximos de 4 personas, incluido monitor, si no puede mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de dos metros permanentemente. En interiores: No se superará el 33% del aforo deportivo en cada una de las estancias o espacios y se garantizará el mantenimiento de la distancia de seguridad de dos metros en todo momento. Se permite un número máximo de 4 personas por grupo incluido el monitor, garantizando que se mantiene la distancia indicada entre los distintos grupos en todo momento. Se hará uso de la mascarilla cubriendo nariz y boca permanentemente.

Centros hospitalarios y centros de atención sociosanitaria. En los centros hospitalarios se suspenden las visitas externas salvo en el caso de menores de edad, gestantes, de acompañamiento a pacientes terminales y aquellas otras situaciones clínicas que se consideren necesarias a criterio del facultativo. En las residencias de mayores, se suspenden las salidas de los residentes fuera de los centros y las visitas externas, salvo en el caso de acompañamiento a pacientes terminales y aquellas otras situaciones que se consideren necesarias a criterio de la dirección del centro por motivo sanitario. De esta limitación estarán exentos aquellos pacientes que sean casos confirmados con infección resuelta. Además, se recomienda la utilización de mascarillas tipo FFP2 y pantallas protectoras faciales por parte del personal que tenga atención directa con los pacientes en estos centros, así como reforzar la ventilación.

Transporte público. En el transporte público regular terrestre urbano y metropolitano de viajeros, en islas en niveles de alerta 2 y 3, queda reducido su aforo al 50%. En todas las islas, se reforzará la vigilancia de los medios de transporte terrestres urbanos en las horas punta para evitar aglomeraciones. En las horas punta se evitará hacer uso del transporte público para desplazamientos no esenciales o aplazables. Se recomienda aumentar la frecuencia de horarios del transporte público, garantizando una adecuada ventilación y el cumplimiento de las medidas de prevención, que incluyen no comer ni beber y hacer un uso correcto de la mascarilla.

Playas. Se establece un aforo del 50% y los grupos no podrán sobrepasar las 4 personas. Por su parte, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha procedido esta semana al cierre del estacionamiento en la playa de Las Teresitas y del acceso al de Las Gaviotas por la gran cantidad de vehículos que se han concentrado este sábado en ambas zonas.

En cuando a la práctica de actividad física en las playas, se permite el deporte individual o por parejas y sin contacto físico. Los grupos de las escuelas no podrán superar el máximo de 4 personas.

Ocio nocturno. Permanecerá cerrado.

Eventos multitudinarios. Estos eventos no podrán celebrarse en territorios que se encuentren en nivel de alerta 3. En el caso de que el evento haya sido autorizado con anterioridad a la entrada a esta fase, la autorización decaerá quedando sin efecto.

Establecimientos turísticos. El aforo será del 33%, en grupos de máximo 4 personas. En las zonas comunes, se permite el bufé asistido en el interior y exterior.

Establecimientos comerciales. El aforo será del 33% en el interior de los locales y comercios minoristas.

Museos, bibliotecas, salas de exposiciones o lugares de culto religioso. El aforo será del 33%, en grupos de máximo 4.

Velatorios y entierros. Tendrán un aforo máximo del 33% y se permitirán 20 personas al aire libre y 10 personas en espacios cerrados. En la comitiva del entierro y las ceremonias de despedida del fallecido se establece un máximo 25 personas y en el acto incineración, de 5 personas.

Espectáculos públicos. No se podrán celebrar.

Mercadillos. El aforo al aire libre será del 50% y en interior, del 33%. No podrán celebrarse mercadillos esporádicos o extraordinarios.Se recomienda que los puestos dispongan de un pasillo frontal para la circulación de los clientes de 4,5 metros de ancho. En el caso de puestos enfrentados, el ancho de esta vía será de 6 metros. Entre los puestos debe haber una distancia mínima de 2 metros, salvo que estén separados físicamente. Los artículos a la venta estarán dispuestos sobre superficies que los separen del suelo al menos 50 cm. En caso de servicios de comidas o bebidas, se realizará en espacios delimitados y señalizados específicamente. El titular del mercadillo deberá disponer del personal necesario para el cumplimiento de estas medidas.

Piscinas de uso colectivo. Las instalaciones descubiertas tendrán un aforo del 33%, con grupos de máximo 4 personas. Las piscinas cubiertas de titularidad pública estarán abiertas solo para usuarios que precisen de la actividad con fines terapéuticos y mejora de la salud. Los spas o piscinas de hidromasaje cubiertos estarán cerrados, al igual que las saunas.