Un grupo de opositores de Enfermería denunció el día del examen que la caja con las pruebas llegó abierta a un aula de La Gomera

Un grupo de aspirantes en las oposiciones de Enfermería del Servicio Canario de Salud (SCS), al menos cuatro según la Consejería de Sanidad, presentó un escrito conjunto el pasado 12 de mayo, fecha en la que se celebró la prueba, para alertar de una presunta irregularidad en el proceso selectivo: la caja que contenía los sobres con los exámenes llegó abierta al aula número 10 del Instituto de Enseñanza Secundaria de San Sebastián de La Gomera.

Es, precisamente, en esta isla donde se presentaron las únicas tres personas que no cometieron ningún error en la mencionada convocatoria. Se trata de la recientemente nombrada directora de Enfermería del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, Almudena Curbelo, hija del presidente del Cabildo insular, Casimiro Curbelo; de su íntima amiga Mirta Piñero, también designada coordinadora del ramo en Atención Primaria de La Gomera y antigua delegada sanitaria de CCOO, y de Juan Manuel Serván, la pareja de esta última.

Según han relatado a Canarias Ahora fuentes presenciales, el inicio de la prueba se retrasó después de que varios aspirantes expresaran su desacuerdo ante el hecho de que se le hubiera quitado el precinto a la caja sin ningún opositor de testigo y de que los exámenes hubieran llegado directamente en un sobre marrón envuelto con celofán transparente y con varias firmas que no pudieron reconocer. “En todas las oposiciones a las que me he presentado, la caja se ha abierto en ese momento, delante de todos. No se puede abrir antes una caja que está custodiada. Nunca lo había visto”, ha manifestado a este periódico una de estas fuentes.

La Consejería de Sanidad defiende que en ningún momento se vulneró el procedimiento y que si la caja se abrió minutos antes del examen fue para “facilitar la logística del reparto de los sobres que contenían los exámenes”. Sobres que, según la coordinadora de la prueba en esa aula de la capital gomera, permanecieron sellados hasta que el tribunal los abrió en presencia de dos opositores que dieron fe de este desprecinto, tal y como establece el protocolo.

La información facilitada a los opositores en la convocatoria en relación con el desarrollo del ejercicio recoge la siguiente instrucción de forma literal: “Cuando finalice el acto de llamamiento (de los aspirantes inscritos en la OPE) en todos los lugares del examen, se procederá -a la vez- a la apertura de los sobres o cajas cerradas y selladas, que contienen el ejercicio de la fase de oposición, acordado por el Tribunal Coordinador. A la apertura de cajas/sobres de examen podrán asistir dos aspirantes haciendo constar su nombre y DNI en el acta de aula”.

En el caso del aula 10 de La Gomera, después de las protestas y la discusión inicial, la prueba se desarrolló con normalidad al ofrecerse dos de los opositores a actuar de fedatarios. Sin embargo, una vez concluida, un grupo expuso sus quejas en una hoja en blanco, con sus respectivos nombres y documentos de identidad, al no disponer de un formulario para ello.

Los aspirantes aseguran que no han recibido ninguna respuesta a estos escritos, por lo que algunos han insistido ante la Consejería, que asegura no tener constancia de que las listas con los resultados, publicadas el lunes 21 de octubre, hayan sido objeto de impugnación o denuncia alguna “por los cauces formales dispuestos para este tipo de procedimientos”.

Sanidad sostiene que, “como en todos y cada uno de los procesos selectivos”, la administración autonómica “siempre defenderá y velará por el cumplimiento del respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, actuando frente a situaciones que los vulneren”.

Más de 10.000 candidatos fueron admitidos en una Oferta de Empleo Público para cubrir 1.095 plazas de Enfermería en el SCS. La identidad de las tres personas que no cometieron ninguna equivocación en el examen y los lazos que mantienen entre sí han despertado numerosas suspicacias en el sector. La hija de Curbelo, fundador de la Agrupación Socialista Gomera, partido que sustentó al Gobierno en minoría de CC durante la anterior legislatura y que en este forma parte del ‘pacto de las flores’ junto al PSOE, NC y Sí Podemos, acertó 113 de las 120 preguntas tipo test del examen (las otras siete no las contestó), una más que sus dos compañeros.