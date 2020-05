Las personas más dependientes y las familias con dificultades para conciliar tendrán preferencia en los centros de día

Los centros de día para personas con discapacidad o residencias diurnas para mayores ya se preparan para su reapertura en Canarias, una vuelta que será paulatina y que dependerá de las condiciones de cada centro. La viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno regional, Gemma Martínez Soliño, asegura que la limitación de aforo es una de las claves para que vuelvan a funcionar, pero variará según el espacio. Por ello, subraya que no es posible determinar una ratio fija y exacta, sino que dependerá de las características de los mismos. Lo que sí está claro es que en la reincorporación primarán algunos requisitos como el grado de dependencia del usuario y las dificultades que tengan las familias para poder conciliar con su trabajo.

En el Archipiélago, estos centros tenían la posibilidad de abrir desde que el pasado sábado 9 de mayo se publicase una orden estatal en la que se anunciaba esta posibilidad para las comunidades autónomas que estaban en fase 1. Desde entonces, la viceconsejera asegura que se ha trabajado con los cabildos en una instrucción en la que se aclare el protocolo a seguir en estos espacios ya que su equipo se esperaba que esta reapertura se iba a posponer hasta la fase 2 o 3. Ese borrador desde este miércoles está validado por la Consejería de Sanidad y se remitirá a los cabildos para que actúen en base a esos criterios. Y es que la mayoría de estos centros en las Islas están gestionados por las propias corporaciones locales, mientras que hay tres que sí dependen directamente del Ejecutivo.

Entre las medidas que se contemplan destaca la limpieza y desinfección exhaustiva de los centros, al menos dos veces al día, y protocolos tanto para las zonas comunes como para las no comunes. Los centros estarán señalizados para mantener en todo momento la distancia de seguridad y habrá carteles recordando las medidas de higiene básicas, como la de lavarse las manos varias veces al día. La plantilla, además, deberá ayudar a los usuarios en el camino de conseguir cumplir con estas normas. El personal trabajará con los correspondientes EPI y se utilizarán mascarillas y guantes.

Desinfección en un centro sociosanitario de Gran Canaria.

Control de los casos de coronavirus

En el documento elaborado entre la Consejería de Derechos Sociales, los cabildos y validado por la Consejería de Sanidad, además se detalla qué hacer en el caso de que algún miembro de la plantilla o usuario del centro tenga síntomas de coronavirus, que deberá ponerlo en conocimiento al teléfono habilitado por Sanidad, pero además se establecerá un control, tal y como se ha venido realizando en las residencias hasta ahora en colaboración con la policía canaria.

Por otro lado, la viceconsejera insiste en que la reapertura será paulatina y con las máximas cautelas, para no dar ni un paso atrás. Las residencias de mayores no se abrirán para usuarios que solo la utilizaban antes de la crisis sanitaria durante el día, con el objetivo de mantener a las mismas personas en ella. Martínez subraya que en Canarias hasta ahora han fallecido 18 personas en residencias por coronavirus. Aunque lo ideal es que no hubiera fallecido ninguna persona, el índice es bajo teniendo en cuenta que hay 7.247 usuarios en residencias de mayores y 5.630 trabajadores. En residencias para personas con discapacidad hay 1.626 usuarios y 1.950 empleados, donde no ha habido que lamentar muertes por coronavirus.

Además, esta misma semana se han terminado de realizar los test a todos los usuarios y trabajadores de estos centros. El personal del Servicio Canario de Salud y del Servicio de Urgencias Canario ha realizado un total de 13.553 test a 7.475 residentes en los centros de mayores y a 6.078 trabajadores de los mismos. Del total, se ha diagnosticado Covid-19 a 34 personas, de las cuales 20 son profesionales y 14 usuarios.