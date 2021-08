Reino Unido libra a España de entrar en la lista roja de países con alto riesgo de COVID-19 y la mantiene en categoría ámbar

Reino Unido no colocará a España en su lista roja de países con alto riesgo de COVID-19 por la caída de los casos y la preocupación por la falta de habitaciones suficientes para mantener en cuarentena a los turistas británicos que den positivo, según ha revelado este miércoles The Times.

El Gobierno británico tiene previsto actualizar este jueves su lista sobre viajes internacionales, en la que cataloga a los países en verde, ámbar o rojo, en virtud del riesgo de COVID.

España está en ámbar -riesgo intermedio-, pero en las últimas semanas se ha especulado en Reino Unido con la posibilidad de que pasase a rojo por el fuerte aumento de los contagios y la propagación de la variante Beta, identificada por primera vez en Sudáfrica y aparentemente más resistente a las vacunas.

Los ciudadanos que entren en territorio británico procedentes de un país catalogado en rojo están obligados a hacer una cuarentena de 10 días en un hotel asignado por el Gobierno, además de hacerse cargo del gasto del alojamiento y la comida.

Según The Times, el Gobierno comunicará este jueves que España permanecerá en ámbar, lo que permitirá a los que tienen la pauta completa de vacunación evitar cuarentenas al regresar a Reino Unido, pero sí deberán hacerla los que no están inmunizados. Además, todos los viajeros sin excepción deben someterse a un test de COVID al segundo día de entrar en el país británico. Los que no están inmunizados están obligados, por su parte, a hacerse una prueba adicional al octavo día desde su llegada.

Reino Unido es el principal mercado emisor de turistas que llegan a Canarias, con casi 5 millones en 2019, lo que supone un tercio del número de turistas que visitaron las Islas ese año.