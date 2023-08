La Renta Canaria de Ciudadanía llegó a más de 12.000 familias en julio

La Renta Canaria de Ciudadanía llegó a un total de 12.645 familias de Canarias durante el pasado mes de julio, según ha informado este lunes la Consejería regional de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias en base a los datos de la última nómina.

Tras la entrada en vigor de la Renta canaria de Ciudadanía en abril de 2023, la cifra de personas beneficiarias se ha incrementado hasta las 12.645 de agosto de 2023, con una partida de casi 8 millones de euros.

Para hacer frente al abono de estas prestaciones, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, aportó una partida económica que ascendió a un total de 7.720.190 euros.

Según informa la Consejería en un comunicado, la última nómina de la PCI, correspondiente al mes de marzo de 2023, el Gobierno destinó al abono de esta prestación la cantidad de 6.077.551 euros y llegó a 12.538 perceptores.

Esta Renta Canaria de Ciudadanía fue impulsada por el anterior Gobierno y aprobada por unanimidad en el Parlamento el pasado año. Su entrada en vigor en diciembre de 2022, supuso un cambio de modelo con respecto a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) equiparando a Canarias al resto de comunidades autónomas en tener una renta garantizada.

Además de mejorar las cuantías que recibían las personas beneficiarias con respecto a la PCI, estableciendo la misma cuantía de base que el Ingreso Mínimo Vital (IMV)

En la aplicación de esta ley, se regula el derecho a la renta de ciudadanía, como prestación económica otorgada a la unidad de convivencia, nominativa e intransferible; lo que asegura la cobertura de las necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de recursos económicos suficientes para atender dichas necesidades.

Así mismo, establece el derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas perceptoras que se encuentran en situación de exclusión o vulnerabilidad social.

Aquí podrás encontrar más información de la Renta Canaria de Ciudadanía.

