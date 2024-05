Page se alinea con el PP e inicia los trámites para recurrir ante el Constitucional la ley de amnistía

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado hoy durante la celebración del Día de la Región que va solicitar al Consejo Consultivo de comunidad autónoma un informe para ver si recurre al Constitucional la Ley de Amnistía.

“España entera estaba ayer pendiente de una decisión. Mi discrepancia no es constitucional solo, sino que es de fondo. El perdón no se contrata, se da o no se da, no se hace a cambio de nada”, ha declarado en su discurso en el acto institucional, que se ha celebrado en Toledo.

En este sentido, ha aseverado que su “discrepancia seguirá adelante independientemente de la acción de la justicia” en referencia a la aplicación que vaya a realizarse tras la aprobación de esta ley. “Tengo la obligación como presidente -de Castilla-La Mancha- de velar por los intereses de esta región. Para mí eso está por encima de cualquier otra circunstancia”, ha aseverado.

Así, ha explicado que esta semana van a solicitar al Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha el informe preceptivo para que “se indague con claridad, independencia y normalidad constitucional cuales son las posibilidades de que esta región se defienda de lo que consideramos una agresión al concepto de igualdad”, y “que lo haga ante el Tribuna Constitucional”.

García-Page había comenzado su intervención con un mensaje conciliador horas después de que el Congreso hubiera aprobado la Ley de amnistía. “El idioma está para entendernos”, decía el presidente de Castilla-La Mancha para citar la gran obra de Miguel de Cervantes. “En la segunda parte de El Quijote, en Barcelona, perdió su segunda batalla, recuperó la cordura y volvió a su tierra; no es mal mensaje para algunos”.

