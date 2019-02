El sindicato SUP vuelve a denunciar la situación de acoso laboral que vive una agente de policía en Maspalomas

El sindicato SUP ha vuelto a denunciar este viernes la situación de acoso laboral que sufre una agente de policía de la comisaría de Maspalomas por parte del inspector jefe y jefe de la Brigada Local de Policía Judicial. El colectivo había hecho público hace unos días esta situación y tras esta denuncia el inspector se defendió en La Provincia asegurando que era "mentira" y que tomaría medidas.

En un comunicado, la asociación sindical señala que el pasado 16 de febrero sobre las 4 de la madrugada, un mando de la Comisaría llamó a la oficina de denuncias preguntando expresamente si esta agente se encontraba en su puesto de trabajo. El sindicato SUP explica que el inspector jefe había cancelado además sin justificación y con carácter inmediato una medida de conciliación que venía disfrutando desde hace más dos años para poder atender a su hijo menor de edad. "Dicha solicitud fue formulada por escrito por la policía", señala el SUP.

También subraya que la agente ha tenido que cogerse la baja por un cuadro de ansiedad "fruto de todo que ha padecido". En 11 años de experiencia profesional como policía y ocho destinada en la Comisaría de Maspalomas "nunca ha sido expedientada ni había cursado una baja por motivos psicológicos".

"Que en la Comisaría de Maspalomas se están dando unas circunstancias laborales radicalmente diferentes a las demás comisarías es algo que no se le escapa a nadie, y en breve quedará constancia documental de ello", insiste el SUP.

El sindicato explica que está a la espera de que desde el servicio central de prevención de riesgos laborales de la policía se comuniquen las conclusiones del informe psicosocial "que a petición del SUP se llevó a cabo hace pocas semanas y en el que participaron buena parte de los funcionarios destinados en esa Comisaría".

El SUP señala que "hasta que la DGP o la propia Jefatura Superior no se tomen medidas con respecto a lo que sucede en la Comisaría de Maspalomas, seguiremos vigilantes y no dudaremos en denunciar cualquier circunstancia que afecte a nuestros afiliados".