El sindicato Sepca critica la "falta" de seriedad de los convocantes de la huelga en la sanidad canaria

El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) ha criticado este martes la "falta" de seriedad de CCOO, UGT y Satse, organizaciones que han anunciado una huelga en la sanidad canaria, de la que Sepca dice que se ha enterado por los medios de comunicación.



La huelga ha sido convocada para el personal Facultativo Especialista de Área en el sector de Sanidad, y Sepca considera que la convocatoria y petición de cese de la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, es un "movimiento político, más que como una lucha por los derechos del personal, al que además de confundir pretenden seguir usando a conveniencia".



El Sindicato de Empleados Públicos de Canarias señala que Satse no tiene representación por sí sola en la mesa de sanidad, pues, explica, pues concurrió a las elecciones sindicales de Sanidad como coalición de dos sindicatos: el CESM (sindicato médico) y el SATSE (sindicato de enfermería).



Dice Sepca que la CESM según parece, no convoca la huelga, ya que está esperando a realizar sus asambleas con el personal facultativo para, entre todos, tomar decisiones.



Y agrega que, "según parece, CCOO, UGT y CESM-SATSE convocan una huelga para exigir unas oposiciones para el personal facultativo, diferente a las del resto de categorías profesionales; cuando fueron estas mismas organizaciones quienes las aprobaron y vendieron como magníficas. Eso sí, en la anterior legislatura".



Sepca señala que los sindicatos señalados "dicen que se acordó una oposición descentralizada por gerencias para el personal facultativo" a lo que el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias responde que "mienten, ya que nunca se habló en la mesa sectorial de Sanidad de esta opción de convocatorias por gerencias, sino todo lo contrario".



"Se nos dijo que todas las convocatorias serían centralizadas, ya que en la anterior oposición (2007), la del personal facultativo fue descentralizada por gerencias y la CESM lo llevó a los tribunales, obteniendo un fallo a su favor que de haberse ejecutado, hubiera obligado a anular toda la oposición del personal facultativo", agrega.



Sepca comenta que "finalmente esto no ocurrió ya que laCESM no pidió la ejecución de la sentencia".



Prosigue que CESME "pide justo lo contrario, conociendo laexistencia de sentencias en contra de la descentralización, que deben tenerse en cuenta para negociar la convocatoria actual (2019)".



Pregunta Sepca "si según CCOO, UGT y CESM-SATSE la OPE descentralizada no tiene ningún inconveniente legal y es lo mejor para el personal, ¿por qué no la pidieron para otras categoríasprofesionales, como Fisioterapia, Enfermería, Matronas Auxiliares de Enfermería, Técnicos/as Especialistas y resto de categorías?".



Además, recuerda que "hay un gran número de profesionales que obtuvieron plaza en la pasada OPE 2007, en islas diferentes a la de su residencia habitual".



Sepca asegura que también "mienten" cuando dicen que la convocatoria de facultativos de área no fue negociada en la mesa sectorial de Sanidad.



Y pregunta si según CCOO, UGT y CESM-SATSE la convocatoriano se negoció "¿cómo se explica que pidan anular" la de 2019 y que permanezca la de auxiliar de enfermería si está en la misma publicación en el Boletín Oficial de Canarias.