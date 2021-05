Tenerife, con un pie en el nivel 2 de alerta sanitaria este martes

El Consejo de Gobierno celebrado la semana pasada aplazó para este martes, 4 de mayo, la decisión de bajar a Tenerife del nivel 3 de alerta sanitaria, en el que se encuentra desde hace más de un mes y medio, al tan anhelado nivel 2. Esta pausa se tomó con el objetivo de analizar con más tiempo la evolución de los ocho indicadores epidemiológicos que toma el Consejo como referencia para decidir sobre los cambios de nivel en el Archipiélago, y que, para el pasado jueves, se encontraban en el límite entre el riesgo alto y medio. Es decir, los valores aún marcaban un nivel 3 de alerta, pero rozando el 2, por lo que se decidió esperar unos días antes de tomar la decisión, que se anunciará este martes.

Cabe recordar que para que una isla se establezca en el nivel 3 debe tener al menos dos de sus indicadores sanitarios (incidencias acumuladas a siete y 14 días y en mayores de 65 años, la positividad de los test y la trazabilidad) y uno de su capacidad asistencial (ocupación hospitalaria y UCI) en riesgo alto, requisitos que ya no cumple la isla del Teide, que presenta desde el viernes cinco valores en riesgo medio y tres en riesgo bajo; ninguno en riesgo alto.

No hay duda de que los últimos datos auguran la relajación de las restricciones, más si se tiene en cuenta el último informe epidemiológico publicado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias este lunes (con datos consolidados del domingo), que constata la paulatina mejoría en casi todos los indicadores de la isla. Por ejemplo, la incidencia acumulada (IA) a 14 días pasó de 146,56 casos por cada 100.000 habitantes el pasado miércoles a 130,73. En ambos casos, Tenerife presentaba este indicador en riesgo medio, no obstante, este domingo, la isla comenzaba a alejarse del límite establecido para pintar de rojo el indicador: más de 150 casos por cada 100.00 habitantes. Ocurre lo mismo con la IA a siete días, el pasado miércoles figuraban 65,55 casos por cada 100.000 habitantes y este lunes, 58,58; el límite para subir a riesgo alto es 75.

Lo cierto es que, desde este viernes Tenerife no presenta ninguno de sus indicadores en alto riesgo, gracias a la recuperación de la ocupación de camas UCI, que pasó del 15,38% el pasado miércoles a 13,02% tan solo 48 horas después. En el informe de este lunes, con datos consolidados del domingo, ha repuntado muy ligeramente hasta el 14,2%.

Cambio de nivel tras el Consejo de Gobierno

El presidente regional, Ángel Víctor Torres, alertaba este fin de semana sobre la posible relajación en las restricciones en la isla del Teide, con una condición: "Si todo camina como está previsto, es posible que Tenerife pase este martes al nivel 2", comentó. El socialista hizo referencia a la notable caída en los contagios y a la tendencia a la baja en todos los indicadores que, desde el pasado viernes, se presentan en riesgo medio o bajo.

No es la primera vez que el Gobierno de Canarias pospone los cambios en los niveles de alerta tras el Consejo de Gobierno. Ya se había hecho a mediados de enero, cuando se decidió posponer la decisión de bajar a Tenerife al nivel 2 y subir a Gran Canaria al nivel 3 a un sábado, con el objetivo de ver cómo evolucionaban los datos.

Aunque todo parece indicar que hacia ese destino marcha Tenerife, habrá que esperar a la decisión de este martes para anunciar firmemente el cambio de nivel.

Entre los principales cambios en esta nueva fase, se permitiría la reapertura de los comedores interiores en cafeterías, bares y restaurantes, cerrados desde hace más de 45 días, además, serían posibles las reuniones en grupos de seis personas no convivientes.

Medidas del nivel 2 de alerta

Aforo entre no convivientes en espacios públicos y privados. Se limita la permanencia de grupos de personas a un máximo de seis salvo en el caso de convivientes. Si el grupo incluye tanto personas convivientes como no convivientes este no excederá de seis personas.

Medidas específicas para actividad de hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías. El número de comensales por mesa a seis personas y el cierre antes de las 23.00 horas. En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento, el aforo máximo autorizado será del 75% y del 50% en el interior, con un máximo autorizado de dos personas en barra, con distancia de seguridad entre ellas de dos metros.

En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento quedan prohibida las actividades que propicien no mantener la distancia de seguridad interpersonal o no usar mascarillas, tales como bailes, karaokes, etcétera.

Una de las novedades es que los hosteleros están obligados a pedir los datos de los clientes que accedan al interior de los locales de restauración, medida que anunció la pasada semana el Ejecutivo con el fin poder localizarlos en caso de que se detecte un positivo entre ellos en los días siguientes. El sector hostelero se ha mostrado en contra de este nuevo registro, ya que asegura que rompe la comodidad del cliente.

Práctica deportiva. Para las actividades colectivas en las zonas interiores de instalaciones y centros deportivos en las que no sea posible mantener la distancia de seguridad de dos metros permanentemente, se permite un número máximo de 6 personas por grupo, incluido el monitor. Además, se garantizará la distancia de seguridad de dos metros entre los distintos grupos en todo momento. No se superará el 50% del aforo para cada una de las estancias y centros deportivos.

Al aire libre se permite el deporte en grupos máximos de seis personas, incluido monitor, si no puede mantenerse la distancia de seguridad interpersonal de dos metros permanentemente. Se permite la actividad deportiva federada no profesional en modalidades con más de 10 personas superar hasta el máximo necesario para el desarrollo de la actividad.

Transporte público. En el transporte público regular terrestre urbano y metropolitano de viajeros, queda reducido su aforo al 50%. Se reforzará la vigilancia de los medios de transporte terrestres urbanos en las horas punta para evitar aglomeraciones. En las horas punta se evitará hacer uso del transporte público para desplazamientos no esenciales o aplazables.

Centros hospitalarios y centros de atención sociosanitaria. En los centros hospitalarios se limitan las visitas externas, quedando bajo supervisión del centro. Además, se recomienda la utilización de mascarillas tipo FFP2 y pantallas protectoras faciales por parte del personal que tenga atención directa con los pacientes en esos centros, así como reforzar la ventilación.