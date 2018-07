Los vecinos de Tejeda promueven una ley que proteja los árboles de Canarias

Los vecinos de Tejeda, municipio de Gran Canaria reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España, han anunciado la creación de una Mesa del árbol y la intención de presentar una iniciativa de ley en el Parlamento de Canarias que proteja los árboles de las islas.



La Asociación de Vecinos de Tejeda (Avete) y la plataforma Unión de Asociación Reserva de la Biosfera Gran Canaria (UARBGC) han anunciado la creación el próximo 28 de julio de una Mesa del árbol de Tejeda, una iniciativa que se pone en marcha tras la polémica por la tala y trasplante de los árboles del centro del pueblo, ha detallado hoy la portavoz y secretaria de Avete, Siona García.



La isla de Tenerife, en concreto el municipio de La Orotava, ya cuenta con una Mesa del árbol y sus integrantes participarán con su experiencia en la constitución de la de Tejeda, han explicado.



La nueva mesa contará con la participación del fiscal decano de Medio Ambiente y Urbanismo Javier Ródenas, el arquitecto Faustino García Márquez y el presidente de Ben Magec Ecologistas en Acción, Eugenio Reyes, entre otros.



Asimismo, los vecinos han adelantado la intención de presentar una iniciativa de ley en el Parlamento de Canarias que regule los árboles tanto de Gran Canaria como del archipiélago en general.



Según la portavoz de Avete, en la polémica por la tala y trasplante de árboles de la calle Doctor Domingo Hernández Guerra, una actuación que califica de "tala incubierta" y de "masacre", los jueces alegaron no poder emitir una sentencia contra el proyecto del Ayuntamiento de Tejeda porque "no existen leyes que regulen sobre los árboles" de Canarias.



También critican que el informe medioambiental presentado por el Ayuntamiento "no aporta ningún dato", por lo que han solicitado uno a la asociación Bosques Sin Fronteras, del que se encargará la presidenta de la misma, Susana Rodríguez Ledesma, quien está este fin de semana en la isla para conocer de primera mano la situación de estos árboles.



Rodríguez considera que el trasplante de 50 plantas, entre ellas once laureles de india, un ficus, pinos, almendros y otros arbustos, se debe a un "analfabetismo arbóreo" y opina que "la gente debería conocer todos los beneficios de los árboles", sobre todo en las ciudades.



Los ciudadanos de uno de los pueblos más bonitos de España aseguran que estos árboles formaban parte de "su vida, su historia y sus recuerdos" y se muestran preocupados por la participación ciudadana en el pueblo, la movilidad de los residentes y por la barandilla del casco del histórico, "una obra de arte tallada a mano en piedra de cantería roja", de la que hoy está prohibida su extracción.



"Tejeda es de todos y las cumbres de Gran Canaria también", añaden haciendo un llamamiento a los canarios por la promoción de la sostenibilidad en la isla.