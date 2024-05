iZaak: “Nunca en mi vida pensé estar sonando por España, es increíble”

Isaac Ortiz, mejor conocido en el panorama musical como iZaak, es un artista natural de Gurabo, Puerto Rico. Lleva casi toda su vida involucrado en la música desempeñando labores de letrista, productor y cantante. Su talento le ha permitido colaborar con las grandes figuras del género urbano de su tierra. En la actualidad, gracias a su crecimiento y constancia, ha podido abrirse al mercado de España y realizar varios conciertos alrededor del país. De cara a los próximos meses, iZaak prepara muchas sorpresas, colaboraciones y el lanzamiento de un nuevo disco.

Llevas muchos años en la música. En sí, tu pasión comenzó desde bien pequeño cuando te uniste a cantar en la iglesia de tu barrio. Para quien no te tenga ubicado, ¿quién es iZaak? ¿Cómo ha sido tu camino en la música hasta hoy?

Soy una persona súper simple, chistosa, algunas veces callada y otras habladora. Me encanta hacer música. Me gusta ser alguien extrovertido y hacer canciones para el público, es lo único que sé hacer, música y sentirme bien con que la gente la disfrute.

Tienes una faceta, además de la de cantante, de productor y letrista. De hecho, has escrito para artistas como Daddy Yankee y Nicky Jam. ¿Cuál de ellas es tu faceta preferida, en la que más disfrutas? ¿Cuáles son tus metas y objetivos como artista?

Cuando haces música todas las facetas son increíbles, pero sí existe la posibilidad de que haya algunas más que otras que te gusten. Obviamente el que hace canciones, el que escribe o graba temas, siempre va a querer un leve protagonismo. Ser tú el autor y el protagonista de lo que estás creando. Entonces, me encanta más ser cantante.

Mis objetivos son llegar a ser grande y que mi trabajo sea escuchado en casi todo el mundo. Lo que deseo es seguir trabajando y que Dios me dé salud y vida para llevarle música al corillo y que la gente se disfrute la vuelta.

Todo lo hago por amor y por pasión. Por supuesto que comemos de esto, pero primero que nada hacemos música porque la amamos y por eso es que se dan las cosas. Lo que pedimos siempre es salud para que la gente siga vacilando.

Hace poco lanzaste el remix de tu canción BBY BOO junto a Anuel AA y Jhayco. ¿Cómo se dio esta colaboración? ¿Cómo has notado la acogida del público con este tema?

Esto se da bien orgánico. Anuel me escribe un día y me dice: “Mira, vamos para el remix”. Y yo: “Claro que sí, de una”. Para mí fue un honor que Anuel me contactara y se montara en la canción. Jhayco igual. A él lo conozco desde hace muchos años, de chamaquito, y también me dio la oportunidad en un backstage de uno de los conciertos de varios artistas que se hacen en Navidad. Todo se dio, se montaron de una y estamos rompiendo, gracias a Dios, con BBY BOO REMIX.

Es la primera vez que actúas en España, concretamente en Barcelona, Tenerife, Gran Canaria y Madrid. Sobre Canarias, ¿cómo fue tu experiencia actuando en Tenerife y Gran Canaria? ¿Te has sentido arropado por el público, en general, en España?

Todo fue como una sorpresa. Nunca en mi vida pensé estar sonando por España, es increíble. Estoy muy agradecido con todo lo que está pasando, súper feliz. Ver a tanta magnitud de personas cantando mis canciones es algo gratificante para mí. Saber que desde una isla tan pequeñita (Puerto Rico) salí para afuera está bien bonito. Así que muchas gracias, España. Estoy muy agradecido con todos ustedes.

En España, y más concretamente en Canarias, hay una gran conexión con Latinoamérica. ¿Cuáles son los artistas que más te llaman la atención de aquí de Canarias y, en general, de España? ¿Te gustaría colaborar con alguno? ¿Cómo ves la escena musical española?

Amo la forma en la que se canta flamenco. Amo cómo canta Rosalía, soy súper fanático de ella. En España hay demasiado talento, te puedo decir un gran número de artistas de aquí que tengo en mi playlist.

Aprendo mucho de ustedes, muchísimo. Tienen un color en los beats y en las melodías increíble. En cuanto a las colaboraciones, tengo una sorpresita por ahí con un artista de España, pero quiero guardarlo como sorpresa.

Tu tierra natal, Puerto Rico, es un lugar referente a nivel mundial, la cuna de muchos grandes artistas latinos. ¿Cuáles dirías que son los puntos fuertes de la escena musical de Puerto Rico? ¿Cómo era la escena cuando tú empezaste comparado con ahora?

Puerto Rico tiene algo bien especial. Además de que hay mucho talento, los artistas tienen como un “angelito”, una bendición, que hace que lleguemos a cualquier parte del mundo. Siento que ahora mismo es cuando más está ese “angelito” por ahí rondando. Gracias a Dios estamos rompiendo y saber que estoy aquí, en España, en un sitio tan lejos de mi país y que canto mi música, me impresiona muchísimo.

Con un gran futuro por delante y un disco en marcha. ¿Cuáles son tus planes en los próximos meses? ¿Algo que puedas comentar a tu público?

Vienen muchas sorpresas, eso es lo único que puedo decir. Estoy bien feliz por todo lo que está pasando y por las oportunidades que me están llegando. Súper emocionado. Pendiente a mis redes todo el mundo, por ahí iré dando detalles.