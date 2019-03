Estos 23 vinos canarios, galardonados entre los mejores del mundo

El XVII Concurso Internacional de Vinos, que promueve la Unión Española de Catadores, ha distinguido con 9 BacchuS de Oro y 14 de Plata a 23 vinos canarios, según ha informado este miércoles la Consejería regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.



Un jurado compuesto por más de 100 catadores de todo el mundo, periodistas especializados, sumilleres, enólogos, Master of Wine y Master of Sommelier han galardonado con 9 Bacchus de Oro a Tierra de Frontos Blanco 2018 (Mesur, D.O.P. Abona), Flor de Chasna Blanco Seco 2018 (Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona, D.O.P Abona), Testamento Malvasía Aromática Esencia 2010 (Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona, D.O.P Abona), y Vino de Uwe Blanco (Uwe Urbach, D.O. El Hierro).



Junto a ellos han sido premiados con esta distinción Valara 2017 (Bodegas Tunte, D.O.P. Gran Canaria), Paisaje de las Islas Malvasía-Marmajuelo 2017 (Bodegas Tajinaste, D.O.P. Islas Canarias), Vulcano Dulce 2016 (Bodega Vulcano, D.O Lanzarote), Canari (Bodega El Grifo, D.O. Lanzarote) y Arautava Finca La Habanera Blanco 2018 (Bodega El Penitente, D.O. La Orotava).



Los 14 Bacchus de Plata han recaído en Pagos de Reverón Blanco Ecológico 2018 (Bodegas Reverón, D.O.P. Abona), Los Tableros Tinto Barrica 2017 (Jottocar, D.O.P. Abona), Testamento Malvasía Aromática Fermentado Barrica 2018 (Sociedad Cooperativa Cumbres de Abona, D.O.P. Abona), Gran Malpaso Blanco Seco 2018 (Elysar, D.O. EL Hierro), Viña Frontera Varietales Blancos 2017 (Sociedad Cooperativa del Campo Frontera, D.O.P. Abona), Viña Frontera Baboso Blanco 2017 (Sociedad Cooperativa del Campo Frontera, D.O.P. Abona), Señorío de Agüímes 2017 (Turismo Rural Agüímes, D.O. Vinos de Gran Canaria), y Conatus 2018 (Pedro Antonio Martín Hernández, D.O.P. Islas Canarias).



A esos vinos se han sumado con el mismo galargón Vulcano de Lanzarote Malvasía Volcánica 2018 (Bodega Vulcano de Lanzarote, D.O. Lanzarote), Lías 2016 (Bodega El Grifo, D.O. Lanzarote), Brumas de Ayosa Blanco 2018 (SAT Viticultores de la comarca de Güímar, D.O. Valle de Güímar), Brumas de Ayosa Afrutado 2018 (SAT Viticultores de la comarca de Güímar, D.O. Valle de Güímar), Arautava Blanco Seco 2018 (El Penitente, D.O. Valle de La Orotava) y Arautava Finca La Habanera 2017 (El Penitente, D.O. Valle de La Orotava).



El consejero regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, ha destacado "los reiterados buenos resultados que obtienen los vinos de las Islas en los concursos internacionales, lo que demuestra su calidad y la capacidad para competir en calidad de quienes los elaboran, con producciones de todo el mundo".



"Los vinos de Canarias se producen en un lugar único en el mundo y de una manera singular, con uvas que no existen en otros lugares cultivadas en un territorio también diferenciado", ha recalcado Quintero.