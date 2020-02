Asciende a 28 el número de vuelos afectados por la inactividad del Aeropuerto de Gran Canaria

Los vuelos afectados por la inactividad en la que ha entrado desde hace unas horas el Aeropuerto de Gran Canaria debido a la falta de visibilidad que genera un importante episodio de densa calima se elevan a 28, según han informado a Efe fuentes de Aena.



Este es, hasta el momento, el único aeropuerto canario que ha dejado de aceptar operaciones de llegada o de salida debido a este fenómeno meteorológico adverso, que esta mañana ha obligado a desviar a Fuerteventura y a Tenerife Norte a vuelos que pretendían aterrizar en Lanzarote.



La inactividad que afecta al de Gran Canaria ha obligado a desviar once vuelos a Tenerife Sur, otros siete a Fuerteventura, uno a Tenerife Norte y dos a Madrid once vuelos.



Otros siete vuelos han tenido que regresar al lugar del que despegaron o han tenido que aterrizar en otros aeropuertos distintos al de Gran Canaria y que Aena no ha precisado.



Ante este fenómeno meteorológico adverso, que se prevé que dure unos días y por el que el Gobierno canario ha decretado la alerta para todo el archipiélago, Aena ha pedido a quienes tuvieran un vuelo programado este sábado en el aeródromo grancanario que consulten su estado con su compañía aérea.