La exdeportista olímpica y estrella de televisión en EEUU Caitlyn Jenner acudirá al festival ARN Pride de Arona

El festival ARN Culture & Business Pride, que se realiza en el municipio tinerfeño de Arona, continúa anunciando nuevos contenidos para su esperada tercera edición, que se celebrará del 18 al 23 de junio en Playa de las Américas y que está organizado por el Patronato de Turismo de Arona.

Esta vez ha sido el concejal responsable de ese organismo, David Pérez, quien ha confirmado los primeros nombres durante la celebración de la feria ITB de Berlín, una de las más importantes del mundo y donde el municipio ha querido destacar la defensa de la diversidad como eje trasversal de la acción de gobierno en Arona.

En este caso, se trató del anuncio de la presencia de Caitlyn Jenner, la exdeportista olímpica y estrella de la televisión norteamericana que revolucionó el mundo cuando anunció su transición de sexo a sus 65 años. Lejos de esconderse, Jenner protagonizó varios programas de máxima audiencia para dar testimonio, generando un auténtico fenómeno social. Ahora ha anunciado su voluntad de dar el salto a la política para luchar contra la transfobia.

En su primera visita a España, acudirá a Arona para recibir un premio Alan Turing LGTBIQ Award por su compromiso con la visibilidad del colectivo transexual. La presencia en el festival de la madrastra de las Kardashian será uno de los grandes reclamos del festival.

A esta figura de tanto reconocimiento internacional se añaden otros nombres de un calibre similar y de semejante importancia para la visibilidad del colectivo. De este modo, también ha sido confirmada la participación del director y guionista belga Lukas Dhont, la artista sevillana Coco Capitán, el modelo internacional y activista que trata sin tapujos su fluidez sexual Nyle DiMarco o la actriz chilena Daniela Vega, que saltó a la fama como protagonista de la película Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio. Se ha convertido en referente en Sudamérica para el colectivo LGTBIQ.

También acudirán a esta tercera edición otros nombres tan conocidos como los del escritor y presentador de televisión Boris Izaguirre, el actor Brays Efe o la artista Rossy de Palma, quien ya participó en la presentación de esta tercera edición en Fitur. Ahí también se confirmó la celebración en 2020 de un importante congreso mundial.

Un 'pride' diferente

ARN Culture & Business Pride mantendrá la estructura que en solo dos ediciones le ha convertido en un evento de referencia creado ante la necesidad de ofrecer un punto de encuentro internacional que atienda las novedades del sector desde los más diversos puntos de vista, siempre con entrada libre, abierta y accesible en todas sus áreas.

Además de las Beach Conferences, se celebrará el ARN Networking, un programa dedicado a ofrecer una plataforma profesional y de negocios para el colectivo LGTBIQ y que se convertirá en antecedente de una cumbre mundial denominada ARN LGTBIQ WORLD SUMMIT, en la que ya se está trabajando con empresas líderes en el sector.

En este festival dedicado a la cultura y los negocios con todos sus matices también se ofrecerá un componente lúdico con los conciertos de ARN Music Festival y los atardeceres de ARN Sunset & Leisure, ambos en el entorno idílico que ofrece Tenerife Sur y cuya programación musical será desvelada muy pronto.

La historia de ARN Culture & Business Pride

Bajo la consigna Another way of Loving, another way of Pride y organizado por Turismo de Arona, en colaboración con el Ayuntamiento, ARN Culture & Business Pride ofrece una propuesta claramente alternativa a las celebraciones del orgullo en todo el mundo, apostando por una completa agenda de actividades orientadas a todos los públicos, pero con especial atención en el turista LGTBIQ más exigente y sofisticado.

Se trata de una semana de conferencias, conciertos, fiestas, arte o networking entre profesionales del sector. Sumando sus dos ediciones anteriores, este festival ha atraído a un número aproximado de 29.000 asistentes en total, generando un impacto económico de 1,66 millones de euros anuales y recibiendo un retorno de inversión cercano al 150%.

En este tiempo, ha contado con personalidades como la exprimera ministra islandesa Jóhanna Sigurdardöttir, Alaska y Mario, Brays Efe, el diseñador Palomo Spain o la modelo clave en la visibilidad intersexual Hanne Gaby Odiele.

Además, han recibido premios Alan Turing instituciones como Acnur o la Harvey Milk Foundation y personalidades como Francisco Polo, creador de Change.org y, por sus políticas igualitarias, José Luis Rodríguez Zapatero y la exvicepresidenta de Costa Rica Ana Helena Chacón.

En el festival han participado además músicos como como Casey Spooner, Gus, Rudimental, Marc Almond, Morcheeba o Izal, entre muchos otros. Todos ellos han formado parte de un festival único que aporta nuevas visiones respecto a la visibilidad y los derechos de gays, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales y queer de todas las partes del mundo.