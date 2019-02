Dos ayuntamientos del norte de Tenerife vinculados a CC se pelean por una depuradora que ninguno quiere

Dos ayuntamientos del norte de la isla de Tenerife vinculados a Coalición Canaria (CC) están a la greña por la ubicación de una depuradora de aguas residuales que ninguno de los dos gobiernos locales quiere.

La construcción de esa planta EDAR se ha proyectado inicialmente en la zona costera, sobre un acantilado, del municipio de La Victoria de Acentejo, este con gobierno de CC, pero el alcalde Haroldo Martín ni el pleno local la quieren en defensa de lo planteado por algunos vecinos. Ahora, con una movilización en contra de la EDAR victoriera incluso prevista por el Ayuntamiento (este mismo viernes), el municipio vecino de Santa Úrsula, este con regidor local de AISU-CC, se queja de que la quieran endosar en su localidad, algo que no admite.

La estación depuradora de aguas residuales (EDAR) proyectada es de ámbito comarcal, depende del Consejo Insular de Aguas, controlado por el Cabildo de Tenerife, y su construcción es urgente y obligada para poder cumplir con la directiva marco del agua (normativa comunitaria).

Sobre esta guerra de declaraciones, el alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta (AISU-CC), dijo este jueves que "me parece inaudito que un ayuntamiento, el de La Victoria de Acentejo, se oponga a que la EDAR de la comarca se ubique en su municipio y proponga instalarla en la localidad vecina, en Santa Úrsula. A eso nos vamos a negar siempre". Así ha respondido el citado alcalde a las recientes afirmaciones de su homólogo en La Victoria de Acentejo, Haroldo Martín (CC).

Según se recoge en una nota del Consistorio de Santa Úrsula, "de la depuradora se viene hablando desde hace muchos años, que incluso en un principio contemplaba otra ubicación, pero siempre dentro del término municipal de La Victoria de Acentejo. En todo este tiempo se han desarrollado diversas reuniones y encuentros con responsables del Consejo Insular de Aguas, perteneciente al Cabildo de Tenerife, que es el que tiene competencias en esta materia, y se ha aprobado el Plan Hidrológico Insular, que contempla la ubicación de la EDAR comarcal en dicho municipio".

A este respecto, el regidor santaursulero pone de relieve que han sido los técnicos del Consejo los que han determinado que el emplazamiento idóneo es el que aparece recogido en el Plan Hidrológico. "En esta decisión no voy a entrar -puntualizó Juan Acosta-; tampoco en el hecho de que el pleno de un ayuntamiento adopte un acuerdo por el que rechaza que se instale la EDAR comarcal en su municipio, algo que en todo caso debe ser determinado a través de reuniones técnico-políticas. Lo que sí me parece inaudito es que se argumente que no se quiere la depuradora en La Victoria de Acentejo, pero sí que se construya en el municipio de al lado. Lo que se va a lograr con esta postura es crear un enfrentamiento entre la ciudadanía de ambos municipios. Es algo insólito", lamentó Juan Acosta.