De planta invasora a papel para envases: el nuevo uso del rabo de gato

La cátedra institucional de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna (ULL) ha avanzado este miércoles que estudian la creación de productos a raíz del rabo de gato que se extrae en los barrancos, y que servirá para extraer materia prima a partir de la cual se podrá crear un papel de alto gramaje para envases y embalajes.



En una rueda de prensa para hacer balance del primer curso, el director de la cátedra, Carlos Jiménez, ha señalado que esos envases sirven para uso agroalimentario y ha especificado que también se estudia la creación, a raíz de esta planta invasora, de paneles aislantes.



Jiménez ha matizado que para que esto pueda ser viable técnicamente y pensar "en una escala mayor", necesitarían adquirir una pila holandesa que permite acelerar el proyecto de conversión de la materia prima, y ha afirmado que el rabo de gato es un tema que despierta "mucha atención social" y que requiere de mucho asesoramiento técnico.



Asimismo, entre las investigaciones que ha destacado se encuentra el estudio preliminar de biodegradación de plásticos a través de bacterias marinas, aunque ha esgrimido que "lo toman con mucha cautela".



Ha agregado que entre los retos de ese estudio se encuentra no "otorgar" a las bacterias un problema, el de la biodegradación de microplásticos, que debería ser responsabilidad de las personas.



Jiménez ha detallado que se han llevado a cabo seminarios de investigación y ecodiseño, así como convenios con mercadillos de agricultor para trabajar en la visibilización y la puesta en valor de los productos de kilómetro cero.



Sobre la futura sede de la cátedra, Jiménez ha expresado que el alumnado debe tener un espacio "no tan estructurado como las aulas" donde puedan tomar protagonismo y utilizarlo como vivero y lugar de intercambio, donde además estará detallado de qué lugar procede cada material y mueble empleado.



"Muchas veces el alumnado no es consciente de que el 85% o 90% de lo que consumimos en Canarias viene de fuera, con las consecuencias en cuanto a gestión de residuos que eso tiene", ha dicho Jiménez.



El director del secretariado de Responsabilidad Social Universitaria, Francisco Javier Amador, ha enumerado las actividades y acciones llevadas a cabo por la cátedra y ha destacado que están "bastante satisfechos" porque en un tiempo "más corto de lo previsto" han conseguido cumplir con los objetivos planteados gracias a la presencia y el impacto que han tenido.



Amador ha remarcado que durante este curso universitario se ha contado con personas "de influencia internacional" relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS 2030) y se ha conseguido dinamizar proyectos con el alumnado para que sean ellos los "promotores" de ideas no solo en el ámbito universitario sino fuera de él.



La cátedra, ha continuado Amador, ha servido para interrelacionar varios vicerrectorados y llevar a cabo acciones transversales, además de atraer a figuras del ámbito internacional en temas relativos a la agenda 2030, como el presidente de la Red Española de Desarrollo Sostenible y ex ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos o el presidente de la Banca Ética, Ugo Biggeri.



El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena, ha expresado que se han superado "con creces" las expectativas de la corporación insular puesto que el volumen de actividades ha sido, a su juicio, "increíble", con una temática que demuestra que la cátedra era "un acierto".



Según Valbuena, esta cátedra era "una necesidad" y un hueco que "faltaba por cubrir" y ha valorado el papel de la universidad, ya que tiene un "papel protagonista" en la sociedad canaria, es el germen del conocimiento, cuentan con una alta capacitación y con criterios independientes y objetivos, así como líneas de investigación "que luego se trasladan al día a día".



"Las tareas que nos llevan a mejorar la sostenibilidad nos va a llevar lo que queda de siglo y va a afectar a varias generaciones", ha reflexionado el consejero, quien ha indicado que se ha demostrado que la sensibilidad por la sostenibilidad y los problemas ambientales es "inversamente proporcional" a la edad de las personas, es decir, "cuanto más jóvenes, más sensibles".



En este sentido, ha aseverado que "no es casual" que en las encuestas de opinión a la población joven realizadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU), el cambio climático sea el segundo problema que más preocupa, lo que supone, según el consejero, una "gran responsabilidad" que el Cabildo "seguirá promoviendo".