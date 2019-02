Canarios en la mani 'fake'

El domingo hubo una manifestación por "la unidad de España", falso. El domingo hubo una manifestación porque Pedro Sánchez es un "presidente ilegítimo", falso. El domingo hubo una manifestación contra la figura del "relator" en Cataluña, falso. Lo que ocurrió el domingo fue que el Partido Popular y Ciudadanos apoyaron a la extrema derecha española. Y, entre las personas que apoyaron la manifestación, hubo políticos canarios como Asier Antona o representantes de Ciudadanos en Canarias.

El nivel de crispación en España es tan alto como el nivel de irresponsabilidad. Y si bien es cierto que 45.000 personas no son tantas si las comparamos con otras manifestaciones, que PP y Cs sean capaces de acudir a una manifestación en la que saben que se van a sumar partidos de extrema derecha solo con el fin de deslegitimar a Sánchez es de una irresponsabilidad extrema.

El reporte político que ha obtenido Ciudadanos al acudir a la manifestación del domingo es el que llevan buscando desde su nacimiento: ocupar el puesto del Partido Popular. No pasa nada si para conseguir desbancar al PP se tienen que posicionar a la derecha de la derecha española. Más allá del conflicto catalán, ese es el verdadero motivo de la presencia de Cs en la manifestación del pasado domingo.

"Canarias ha estado presente en la plaza de Colón para unirse a las miles de personas que han alzado la voz ante los desafíos que España tiene por delante, y para denunciar el maltrato y el desprecio al que Sánchez está sometiendo a las islas en los últimos meses". Así explicaba Antona en Twitter su presencia en la manifestación. De la misma forma, la secretaria de Comunicación de Ciudadanos en Canarias, Vidina Espino, señalaba en Twitter: "Este domingo estaré en Madrid para pedir elecciones y el cese de las concesiones a los separatistas. Para decir alto y claro basta ya al Gobierno sin rumbo de Pedro Sánchez. Por la unidad de España y en defensa de la Constitución".

Para que el PP en Canarias defienda los derechos de las islas no es necesario hacer de mamporreros de la extrema derecha en Madrid. Tampoco se defienden los derechos de Canarias enfrentando a Canarias con Cataluña. No se defiende "la unidad de España" apoyando a políticos que defienden la vulneración de los derechos humanos. No se defiende "la unidad de España" atacando a las mujeres, el colectivo LGTBI y los migrantes. Apoyar a la extrema derecha española no es fomentar "la unidad de España", es legitimar el fascismo.