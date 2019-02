Recordatorio

Popularmente se suele decir que "… éramos pocos y parió la burra…" aunque no hay que darle el supuesto sentido negativo para lo que suele utilizarse. Esta reflexión es necesaria hacerla porque ya no solo tenemos elecciones en los ámbitos europeo, autonómico, insular y local, sino también habrá un proceso electoral general. Es cierto que no coinciden en lo que se ha querido denominar el superdomingo, por miedo a que la fiesta de la democracia termine siendo una bacanal irrefrenable con consecuencias nunca conocidas. Sea como fuere, ejercer el sano derecho de la elección siempre ha de verse como una propuesta positiva, así que mejor ponernos en modo on y preparémonos para acudir a las n urnas.

Es esta la razón por la que hay que reclamar mayor claridad en los planteamientos para intentar no comprar voluntades a precio de ganga. Pudiérase entender que se han incrementado los trastornos intestinales porque la competencia se ha incrementado, situando el reto en saber combinar la ideología con el pragmatismo.

Pero ¿por qué son tan importantes en este momento? Porque hace falta estabilidad. Hace falta experiencia. Hace falta gestión. Tenemos a las puertas el año 2020 y con él la estrategia europea de crecimiento establecida en diciembre de 2012, donde se nos indicaron varios objetivos en materia de empleo, innovación, educación, integración social y energía.

En resumen, se busca garantizar el empleo al 75% de las personas de 20 a 64 años, la inversión del 3% del PIB de la UE en investigación y desarrollo, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero el 20% por debajo de los niveles de 1990, la generación del 20% de nuestras necesidades de energía a partir de fuentes renovables, el aumento de la eficacia energética en el 20%, la reducción de las tasas de abandono escolar por debajo del 10 %, lograr que el 40 % de las personas de 30 a 34 años hayan terminado los estudios superiores y, por último, la reducción en 20 millones del número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.

Es cierto que se ha avanzado, aunque queda mucho camino por recorrer. Pero, sin que suene a justificación, son tantos los obstáculos existentes que solo se han salvado con consenso y negociación aquellas esferas donde estos más se ha utilizado; en ellos más rápido ha aparecido la mejoría. Por ello, el reto sigue estando ahí, asumiendo que los mercados son conservadores por naturaleza, haciendo que el riesgo sea repartido entre el resto, de forma que se blinden de un caparazón que le pueda seguir permitiendo contemplar la situación a la vez de sentirse protegidos.

¿Y qué es lo que nos espera? Ejerciendo de empresa demoscópica aficionada, da la sensación de que asistimos a un creciente proceso de atomización del voto por una ampliación del espectro, incluso con carácter heterogéneo entre diferentes niveles de la administración.

La duda hay que centrarla en si las alternativas surgen porque presentan capacidad de hacerlo mejor o porque las existentes no han sabido llegar a las expectativas que se habían puesto sobre ellas. Así y todo, en lugar de quedarse petrificado por el miedo, mejor sacudirse los complejos y tirar para adelante generando y presentando resultados en lugar de promesas.