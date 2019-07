El precariodismo y otras cosas

En los últimos días se ha avivado el debate sobre si los periodistas debemos tener la carrera de Periodismo, un debate sobre el que hasta los ‘periodistas’ más ‘atrevidos’ de las islas han sido capaces de pronunciarse. Llama la atención cómo la FAPE y otros colectivos profesionales ponen el foco en la formación y no en el desmantelamiento de medios, la precariedad laboral o los periodistas que han tenido que buscarse otra profesión para subsistir.

Sí, hay que formarse. sí, los periodistas debemos pasar por la facultad de Periodismo. No, no creo que debamos expulsar a compañeros con máster de periodismo y varios años de experiencia que ejercen la profesión de forma más que digna por no tener el grado. Sí, también creo que hay ‘periodistas licenciados’ que están reventando la profesión desde dentro y a conciencia. Y no, no creo que esa postura sea contraria a la de que todos los periodistas sigamos formándonos, no sólo porque forma parte de nuestra sino porque, ahora mismo, es imposible sobrevivir en el mundo laboral sin estar en constante formación y aprendizaje.

En Tenerife se han cerrado cuatro medios de comunicación en el último año. Un hecho que, salvo las excepciones de siempre, no ha despertado el más mínimo debate. Ni los periodistas de la isla, ni la sociedad han hecho el más mínimo gesto de reflexión profunda sobre el peligro que supone eliminar medios y, por ende, periodistas del sector. El panorama periodístico es desolador y no solo porque se cierren medios y por tanto hay un número elevado de periodistas que se han quedado desempleados, sino porque las personas que se gradúan cada año de la Facultad de Periodismo se ven abocadas a contratos precarios, en el mejor de los casos, a trabajos que no tienen que ver con su formación o al exilio. ¿Es necesario reabrir un debate que, parecía más o menos consensuado, en estas circunstancias?, ¿realmente necesitamos las y los periodistas reabrir el debate cuando no somos capaces ni siquiera, como profesión, de regular y establecer unos derechos mínimos para los ‘periodistas graduados’ que trabajan como freelances?

Me gustaría saber dónde se escondieron esos que apelan a la importancia de la ética periodística y de la formación cuando La Opinión de Tenerife cerró sus puertas, yo no los vi. ¿qué les pasó, se les fundió la vocación? Tampoco los vi cuando a los trabajadores de radio El Día y Televisión El Día los dejaron en la estacada de la noche a la mañana. Y, es que, se da la paradoja de que aquellos que apelan al ‘grado’ y a la ‘formación’ como única tabla de salvación, como si reabrir viejas heridas ocultase los problemas reales, son aquellos que no saben lo que es el precariodismo. No es casualidad.