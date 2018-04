Detenido el presidente de la UD Las Palmas a su llegada a Gran Canaria en avión privado

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ya se encuentra en Gran Canaria, a donde llegó a primeras horas de la mañana en un vuelo privado procedente de Miami. El empresario optó finalmente por esta fórmula al averiarse el avión de Air Europa que tenía que cubrir el trayecto entre la ciudad estadounidense y Madrid, con teórica llagada a las 12.05.

El avión de Ramírez tenía prevista su llegada a las 08.00 de este miércoles al aeropuerto de Gran Canaria, donde le esperaban dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que lo trasladaron a la Ciudad de la Justicia para ponerlo a disposición del juez de instrucción 6, que precisamente se encuentra de guardia este miércoles.

Fuentes de Air Europa confirmaron la mañana de este miércoles que la avería en el avión que debía volar a Madrid se produjo en una pieza que no pudo ser reemplazada y que la mayoría del pasaje no pudo ser recolocada en vuelos de otra compañía. En el entorno de Miguel Ángel Ramírez dijeron que el empresario optó por regresar en un avión fletado para garantizarse su presencia este miércoles ante el juez que dictó contra él una orden nacional de busca y captura.

El juez Galván tramita contra Miguel Ángel Ramírez unas diligencias previas iniciadas a raíz de una denuncia de la fiscal de Delitos Económicos de Las Palmas, Evangelina Ríos, por presunto fraude a la Seguridad Social en la empresa Seguridad Integral Canaria. Tal fraude se habría producido al pagar esa empresa salarios por debajo del convenio nacional de seguridad privada en los años 2012 y 2013, después de descolgarse de tal marco normativo y aplicar un convenio de empresa. Una sentencia del Tribunal Supremo de 2016 tumbó esa posición de la empresa y fijó que debía abonarse a los trabajadores las diferencias no percibidas y, por lo tanto, ingresar en la Seguridad Social las cuotas correspondientes.

A raíz de sentencias similares en cascada, la empresa entró en concurso voluntario de acreedores, situación en la que se encuentra.

Ramírez no compareció a una citación que le cursó el juez Luis Galván el pasado día 19, lo que motivó que dictara una orden nacional de busca y captura para que la Policía lo detuviera y lo pusiera a su disposición para tomarle declaración en calidad de investigado. Ramírez dejó de ser administrador de Seguridad Integral Canaria en 2011, pero la fiscal considera que lo siguió siendo “de hecho”.

Los abogados del empresario consideran que la citación que Ramírez no se efectuó conforme a la ley ya que fue entregada en la sede de Seguridad Integral Canaria y no personalmente al investigado. El empresario, alegan, no trabaja en esa sede desde hace años, no es su administrador y, en el momento de la citación, se encontraba en Miami, adonde viajó el 24 de marzo pasado.

Desde Miami, el empresario declaró la noche del martes a varias emisoras de radio españolas que no rehuye la acción de la justicia y que este lunes regresaría voluntariamente a España. La orden de detención que pesaba sobre él no era internacional.