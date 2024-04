Los puntos de encuentro entre PP y PSOE en materia de educación

Nacho Martín Blanco, portavoz adjunto de la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Grupo Popular, y María Luz Martínez Seijo, secretaria ejecutiva de Educación y Universidades del PSOE, han debatido en la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) sobre la necesidad de un consenso en materia de Educación, poniendo el foco en los elementos aglutinadores de la materia, más allá de los tintes ideológicos de cada partido. El debate ha tenido lugar en el rectorado de la Universidad y fue moderado por Ignasi Grau, responsable del área de fortalecimiento institucional del Vicerrectorado de Transferencia de UNIR.

Así, PP y PSOE han coincidido en que es necesario buscar consenso en materia de educación que asegure las futuras generaciones; facilitar la educación de 0 a 3 años; buscar la excelencia académica en el currículo educativo; y realzar la figura del profesor, como elemento clave han sido algunas de las coincidencias en las necesidades educativas actuales. Pero además, en el debate también se ha analizado el la tecnología y el acceso a internet a través de los móviles el impacto negativo en la salud mental de los menores en etapa escolar

De esta forma, la portavoz socialista, María Luz Martínez, considera que “es importante el planteamiento de buscar un consenso sostenido en el tiempo en las políticas educativas”, pensando en el bien de la sociedad y en mejorar el futuro de nuestros estudiantes. Para ello, Martínez sostuvo que debe ser en base a grandes objetivos, en los que seguro se consiguen espacios de encuentro. El portavoz popular, Nacho Martín Blanco, apoya esta posición durante el encuentro diciendo que “llegar a un gran pacto de estado en materia de Educación es una exigencia moral que tenemos los políticos españoles”, por lo que invitó a dar “ese gran paso y romper la espiral de polarización en la que estamos para tomar medidas conjuntas”.

Entre los puntos de encuentro del PP y PSOE en materia de educación, destacan facilitar el acceso a la educación entre los 0 y 3 años, buscar la excelencia del currículo educativo y apoyar al profesor como elemento clave en la calidad de la enseñanza, un rol que debe ser reconocido por su labor fundamental en este proceso.

También se ha abordado la cultura del esfuerzo, un término controvertido que, para ambas partes, tiene sus matices. En palabras de la diputada del PSOE “nuestros estudiantes se esfuerzan, pero no todos tienen las mismas oportunidades ni el mismo apoyo en su entorno familiar, por lo que tiene que haber un acompañamiento con mucha equidad dentro de las aulas”. En este sentido, el diputado Popular ha reflexionado que “la base de un sistema educativo de éxito debe tener en cuenta la cultura del esfuerzo, porque es precisamente a través de esta cultura como se logran los éxitos y debemos creer más en la capacidad de superación de los niños”.

Evaluación y calidad de enseñanza

Tanto para PP como para el PSOE la calidad de la enseñanza debe ser la premisa para conseguir el éxito educativo. En este sentido, ambos coinciden en que cada autonomía debe hacer una autorreflexión sobre los últimos resultados del informe PISA.

Sin embargo, Martín Blanco abogó por que debe ser el gobierno central quien lidere esta reflexión, e insta a que haya “más coordinación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación, asumiendo así un papel de liderazgo y evaluación en un sistema de educación y acceso a la universidad que aspire a la excelencia”.

En este aspecto, la diputada socialista aclaró que “cada comunidad tiene sus competencias educativas y su criterio de evaluación teniendo en cuenta su currículo”.

Además, Martínez matizó que no existe un criterio de evaluación absoluto para el acceso a la universidad porque cada comunidad evalúa en base a sus contenidos. “Estoy de acuerdo en buscar una manera de homogeneizar el acceso a la universidad, pero no que sean iguales, porque restaríamos competencias”.

Abandono escolar

España presenta una de las mayores tasas de abandono escolar de Europa. Según María Luz Martínez, “el abandono de los estudios obedece a las características sociales y económicas de las comunidades autónomas”, favoreciendo aquellas que tienen trabajos estacionales y dependientes del turismo, como una fuente de ingresos fácil y temporal, pero que se puede ver afectada ante una crisis económica y anima a “orientar a las familias para evitar los procesos de abandono y ve la formación profesional como una oportunidad enorme para reengancharse al sistema educativo”.

Ante esta problemática, el diputado del PP es de la opinión de que “un sistema educativo que aspire a la excelencia es imprescindible prestigiar la profesión de maestro en el ámbito educativo escolar y universitario. El desprestigio del sistema educativo redunda en una mayor tasa de abandono escolar y garantizar que nuestros alumnos salgan preparados en el ámbito emocional, intelectual, humano y, sobre todo, con una buena retribución económica”.

Móviles en educación primaria y secundaria

El acceso a la tecnología también fue tema de debate con muchas aristas que la diputada del PSOE no quiso calificar del todo malo, porque “en algunas circunstancias es un elemento útil”. Sin embargo, aclaró que se está trabajando en la detección de problemas en el ámbito educativo y alerta de que el acceso ilimitado a los contenidos que hay en internet es un riesgo real para los niños y jóvenes. Aclaró que “no puede recaer toda la responsabilidad en el colegio del mal uso que hacen de la tecnología” y que los padres “tienen responsabilidad de limitar y supervisar a sus hijos”.

En la misma línea se expresó el diputado del PP añadiendo que “más que prohibir, se deben destinar fondos públicos para la concienciación de los móviles como armas al servicio de nuestros jóvenes”.

La comunidad científica internacional no está por la labor de aprobar el uso de la tecnología. “Para la equidad de la sociedad, es una exigencia preocuparse por el mal uso de los móviles en los niños y no abogar por la brecha digital favoreciendo su uso en las aulas cuando no ha sido suficientemente probado”, concluye.