Consejos para un road trip fotográfico por la costa oeste de Estados Unidos

En la Costa Oeste de Estados Unidos se encuentran algunos de los parques nacionales más increíbles del mundo, además de muchos otros parques estatales y reservas de nativos americanos que merece la pena visitar. Si este verano pones rumbo al Oeste Americano y te gusta la fotografía, prepárate para tener ante tu lente alguno de los iconos más fotogénicos del planeta, como el majestuoso Gran Cañón del Colorado o las impetuosas paredes de granito de Yosemite.

El Tunnel, una de las imágenes paradigmáticas del Parque Nacional de Yosemite. Dan Zafra

La diversidad de paisajes es descomunal y en cuestión de millas podemos pasar de verdes valles regados por cascadas ensordecedoras a inertes desiertos donde solo se mueven las piedras. Es por eso por lo que cada año más fotógrafos y amantes de la fotografía fijan su viaje a la Costa Oeste ansiosos de retratar escenas vírgenes ante el visor de la cámara.

Fotografiar el Oeste Americano te permite en un tiempo récord completar tu porfolio con escenas de lo más diversas, siendo por ello el viaje predilecto para cualquier fotógrafo de paisajes y de viaje. Siguiendo con la serie de consejos para mejorar tus fotografías de viaje , en este artículo encontrarásalgunas cosas que aprendimos durante una ruta por la Costa Oeste de EEUU en 10 días y que te ayudarán a volver de tu viaje con auténticas maravillas en la memoria de tu cámara. Sin más dilación, éstos son los 8 consejos claves para fotografiar la Costa Oeste de Estados Unidos:

PLANIFICA EL VIAJE: Si viajas durante el verano, es fundamental que planifiques tu ruta con antelación. Muchas de las visitas más populares requieren reserva previa, y algunas de éstas se agotan con bastantes meses de antelación. Por ejemplo, los tours fotográficos para el Antelope Canyon suelen agotarse meses antes y conseguir una plaza en uno de estos tours es la única manera de poder fotografiar esta maravilla. Si solo consigues un sitio en un tour estándar, debes saber que el uso de cámaras y trípodes no está permitido, y te será muy difícil conseguir buenas fotos si solo usas tu Smartphone.

Cascada de arena en Antelope Canyon. Dan zafra

VIAJA CON EL EQUIPO FOTOGRÁFICO CORRECTO: Si quieres tomar algunas fotografías más especializadas, como la lluvia de perseidas de agosto en los cielos oscuros de Bryce Canyon, deberás contar con el equipo fotográfico adecuado. Sin embargo, hacerse con la cámara de fotos y objetivos que necesitas justo antes de un viaje es una gran inversión, por lo que te recomiendo utilizar durante tu roadtrip alguna de las mejores tarjetas para viajar y con las comisiones que ahorres por el cambio de euro a dólar, alquiles el equipo fotográfico perfecto.

Foto nocturna en Bryce Canyon, Utah. Dan Zafra

MADRUGA: Hay dos razones por las que debes madrugar en la Costa Oeste si quieres tomar buenas fotografías. Primero, para evitar sacar en el encuadre a los turistas que se aglutinan en los principales miradores en las horas centrales del día. Y segundo, porque es al amanecer cuando podemos tener la mejor luz para fotografiar algunos de los escenarios más insólitos, como los de las siluetas de arena rojiza que encontramos en Monument Valley.

Monument Valley, uno de los lugares más espectaculares del oeste norteamericano. Dan Zafra

MIRA DESDE OTRA PERSPECTIVA: Si quieres conseguir fotografías llamativas de tu viaje por la Costa Oeste atrévete a mirar los iconos que hemos visto cientos de veces fotografiados,desde otra perspectiva. Por ejemplo, sobrevolar el Gran Cañón en helicóptero te ayudará a conseguir imágenes imposibles de capturar desde ninguno de los miradores que se encuentran sobre tierra. En este caso en concreto, ésta es la única opción si quieres poder apreciar y retratar el verdadero tamaño de esta obra de la naturaleza.

El Gran Cañón desde el aire. Dan Zafra

ESCOGE LOS PARÁMETROS CORRECTOS PARA CADA OCASIÓN: No es lo mismo fotografiar una montaña que un cañón, por lo que te recomiendo conocer todos los parámetros de tu cámara antes de tu viaje y usar los más acertados para cada ocasión. Si todavía no lo has hecho, leer el manual de tu propia cámara es algo que muchos fotógrafos olvidan y sin duda es aquí donde más información relevante encontrarás sobre cómo usar tu equipo. Un consejo práctico es llevar el manual física o digitalmente como lectura para el avión.

Horseshoe bend, uno de los meandros más famosos del Río Colorado. Dan Zafra

NO TE LA JUEGUES POR UNA FOTO: Cada año mueren turistas en los parques nacionales de Estados Unidos por accidentes relacionados con la fotografía. De todos ellos, quizás las caídas desde los diferentes miradores de Yosemite sean los más sonados. Yo mismo me quedé atónito por los riesgos que algunos fotógrafos tomaban al acercarse al borde más de lo necesario por tal de conseguir una buena toma o incluso un ‘selfie’.

Además, también son habituales otro tipo de accidentes, como inundaciones, golpes de calor e incluso pérdidas de orientación que pueden terminar en un trágico accidente. Nunca pongas en riesgo tu vida por una fotografía y ten a mano el teléfono de emergencia de tu seguro de viaje para EEUU en caso de que tengas que cualquier imprevisto.

Junto al abismo. Panorámica en el Parque Nacional Yosemite. Dan zafra

SÉ CREATIVO: En un lugar tan popular como la Costa Oeste necesitarás usar tu imaginación para conseguir un punto diferenciador. Además de los principales parques nacionales, hay muchos otros lugares no tan conocidos en los que puedes encontrar composiciones nunca antes retratadas. Aparte, no olvides la fuerza de la composición y trata de hacer que el espectador se interese por las áreas principales de tu imagen. Para ello, juega con la altura de tu trípode, acerca un primer plano llamativo o introduce un elemento humano en la composición para tener una sensación de escala de esos grandes paisajes.

Los cactus se recortan sobre el cielo rojizo del Desierto de Mohave. Dan Zafra

CUENTA UNA HISTORIA: Como último consejo te recomiendo que no solo persigas hacer imágenes atractivas a la vista, sino que trates de contar tu propia historia, experiencia y sensaciones en el momento de la toma. Para esto,la luz natural de la escena y la composición son fundamentales. Además, si te gusta retocar tus fotografías, una vez de vuelta de tu viaje puedes tratar de potenciar esa historia mediante la edición.

Sin lugar a dudas, fotografiar la Costa Oeste ha sido una de las mejores experiencias que hemos vivido. Hacer un Road Trip durante 10 días por los estados de California, Nevada, Arizona y Utah es una de las mejores vacaciones de verano que puedes elegir. Por eso, esperamos que estos consejos te sirvan no solo para conseguir buenas fotos sino como inspiración a la hora de preparar tu viaje.

Por último, recuerda cuando visites espacios naturales como los que encontrarás en la Costa Oeste, que no hay fotografía que merezca la pena si, para tomarla, el medio se ha visto dañado. Hay momentos que es mejor guardarlos únicamente en la retina para que otros muchos fotógrafos y viajeros puedan disfrutar de los paisajes tal y como lo encontramos hoy en día.