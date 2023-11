Rutas por Luxemburgo: Clervaux y el norte del país

Clervaux está a 66 kilómetros del centro de la ciudad de Luxemburgo (menos de una hora en coche). Como sucede en la mayoría de las ciudades del país, todo se organiza en torno a uno de esos castillos de cuento que se encuentran diseminados por todos los rincones de la estrecha geografía luxemburguesa. Éste es el último de esos grandes castillos y sirve de entrada a los cantones que forman el extremo norte del país. Desde aquí a las fronteras norteñas apenas median un par de docenas de kilómetros dominados por el verde: en forma de bosques densos en torno a las riberas del Río Our y de prados y campos de cultivo en el resto del territorio. Casi todo lo que hay que ver en Luxemburgo se encuentra al sur de Clervaux: la inmensa mayoría de las guías de viaje terminan aquí y obvian todo lo que se encuentra por encima (si hablamos de mapas).

¿No hay nada más qué ver en el norte de Luxemburgo? Si lo hay y si el viaje por el pequeño ducado que has planeado tiene más de cuatro o cinco días puedes incluir esta zona para aprovechar la visita a Clervaux para ir más allá y llegar hasta el extremo que marca la triple frontera con Bélgica y Alemania. Aquí vas a encontrar el segundo parque natural más importante del país, algunos monumentos notables y varios puntos de interés. Y lo más importante, no vas a alejarte más de 100 kilómetros de la ciudad, por lo que será fácil y rápido volver si haces campo base en la capital.

Un paseo por el Parque Natural del Río Our.- Entre los cauces de los ríos Our y Clerve se extiende una región de casi 250 kilómetros cuadrados caracterizado por la sucesión de mesetas elevadas y los valles de ríos y arroyos que dejan al aire grandes filones de pizarra. Esta zona conserva una de las reservas forestales más importantes del país; bosques que sirven de testigos históricos de lo que fueron estas tierras antes de las roturaciones masivas: estamos en una de las comarcas más salvajes y bonitas de las míticas Ardenas. El Parque Natural del Our tiene su Centro de Interpretación en Hosingen (55 kilómetros de Luxemburgo y 17 desde Vianden) y también el acceso a una de las manchas de bosque nativo mejor conservados del país. Otro lugar interesante para internarse en esta verdadera selva es la Via Botanica Daffodils (acceso desde Ruta-323 -Lellgen Kiischpelt-), que se encuentra más hacia el Clever. Si tienes que elegir una de las dos te recomendamos el entorno de Hosingen y acercarse al cauce del Río Our para ver los bosques de galería. Sigue la Ruta 10 por el Valle del Our y accede a Clervaux por Marbourg.

Cruzar a Alemania para ver Dasburg.- Esta pequeña población a orillas del Our es famosa por varias razones. La más curiosa es que durante siglos fue el paso habitual de los peregrinos que se desplazaban hacia Santiago de Compostela desde Alemania. Así que no es de extrañar el nombre de la Iglesia de St. Jakobus der Ältere (Hauptstraße), una verdadera joya del rococó alemán del siglo XVIII que esconde un interior precioso pese a la simplicidad de su exterior. Y también merece la pena pasar la frontera para ver las ruinas del Castillo de Dasburg (An d. Burg, 2) y sus imponentes murallas.

Qué ver en Clervaux.- Clervaux es otro de esos pueblos de cuento que tanto abundan en Luxemburgo. Como sucede en la gran mayoría de las poblaciones de entidad, el eje que marca la propia existencia del lugar es una fortaleza que hunde sus cimientos en las raíces de la historia del continente. El Castillo de Clervaux (Mnt du Château) está sobre esta peña que domina un meandro del Río Clerve desde el siglo XIII aunque su actual configuración y aspecto datan del XV. Es un castillo espectacular pese a que hubo de ser intensamente restaurado tras la Batalla de las Ardenas (diciembre de 1944-enero de 1945). Un antiguo tanque Sherman norteamericano recuerda el papel de la fortaleza durante la última ofensiva de Alemania. Hoy, la fortaleza acoge una exposición permanente de fotografía llamada ‘La Familia del Hombre’ que recoge imágenes icónicas de artistas y reporteros gráficos de todo el mundo. También puedes ver una exposición sobre los castillos luxemburgueses y varias salas dedicadas a la Batalla de las Ardenas.

A los pies del castillo se desparrama una ciudad muy bonita con casitas tradicionales, algunos palacetes y edificios religiosos como la Iglesia de San Cosme y San Damián (Mnt de l’Eglise). El otro punto de interés del lugar es la Abadía de San Mauricio de Clervaux (Mnt de l’Abayye) un complejo de edificios de finales del siglo XIX que rinde homenaje a los estilos arquitectónicos medievales. Si pasas por aquí pregunta si en ese momento hay sesión de canto gregoriano. Merece mucho la pena asistir a los rezos cantados de los monjes.

Camino de la Triple Frontera.- Volvemos a buscar el cauce del Our que sirve de frontera entre Luxemburgo y Alemania. En esta zona del río nos encontramos otra vez con los bosques tupidos que al otro lado de la raya (en territorio alemán) forman la Reserva Natural del Our Medio al que puedes acceder a través de la Ruta 339 desde Kalborn. Otro punto de interés en la zona es el Molino de Kalborn (Acceso desde Ruta 339), un viejo molino hidráulico de principios del siglo XVIII que se ha restaurado y convertido en museo sobre los usos tradicionales del agua. Terminamos esta ruta por el norte de Luxemburgo en la Triple Frontera entre el propio ducado, Bélgica y Alemania (acceso por Ruta 338). Aquí puedes ver varios hitos levantados para celebrar la curiosidad geográfica, pero lo que de verdad mola es acceder a la pasarela sobre el Río Our que marca el punto exacto en el que se unen los tres países.

Fotos bajo Licencia CC: Tristan Schmurr; Paul Barker Hemings; Sjaak Kempe