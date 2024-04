Gallardo dice que la continuidad de Sánchez fortalece la democracia, pero pide medidas

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Angel Gallardo, ha asegurado que se alegra de la decisión tomada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de continuar en el cargo “porque contribuye a fortalecer el principio democrático”, aunque ha añadido que debe ir acompañada de medidas.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Losar de la Vera, donde ha visitado la sociedad cooperativa COOLOSA y después de que Pedro Sánchez haya comparecido para, tras cinco días de reflexión, comunicar su decisión de seguir al frente del gobierno de España.

“Rendirse ante la desinformación es rendirse también ante la democracia y para fortalecerla lo que hay que poner en marcha son medidas”, ha dicho Gallardo, que espera que “no solamente” esa reflexión y fortaleza que ha visto en muchas personas le haya dado las suficientes fuerzas para seguir, sino que se pongan en marcha medidas que contribuyan a ese fortalecimiento.

A su juicio, para ello hay que hay exigir la contribución de todos, de su partido también, y ha añadido que el PSOE extremeño tiene claro lo que hará “y no permitirá que ningún compañero traslade insultos, descalificaciones o bulos, porque lo reflexionaremos y sobre todo actuaremos”.

Gallardo ha remarcado que la Constitución recoge el principio de derecho a la información, “pero no dice nada de derecho a desinformación, a bulos o a destruir a las familias” y espera que estos días sirvan para hacer conciencia de a donde se ha llegado y que los partidos políticos, empezando por el suyo, lleguen a acuerdos y que se adopten medias de consenso.

Para el dirigente socialista, hay que ser capaces de trasladar a la ciudadanía que la política es la solución a los problemas “ y no convertirse en el problema”, porque entonces “no es política, sino politiqueo”. “Para que sea política deben vernos ejemplares los ciudadanos y si queremos que no insulten, no se dividan o rompan no pueden ver insultos ni descalificaciones en el congreso”, ha dicho.

Gallardo ha añadido que esta reflexión de cinco días del presidente debe servir para que realmente se haga conciencia de lo que importante que es la democracia y de que en democracia no todo vale. “Lo que no vale es la desinformación, por que acaba destruyendo a las familias y detrás de cada político siempre una persona y detrás de ella un entorno familiar que sufre, que no suele compartir en la mayoría de casos ese impulso y ganas de contribuir a la sociedad, pero lo respeta porque lo quiere”, ha sentenciado.

Para el secretario general socialista, “probablemente” todo lo ocurrido venga del auge d los partidos extremos, especialmente la extrema derecha, unido a la digitalización de la sociedad.

En su opinión, antes estaban identificados los medios, “que podía ser más ácidos o menos ácidos, más críticos o menos críticos, pero la noticia se daba en base a la verdad” y ha añadido que “el todo vale solo sirve para polarizar, destruir y llevarnos a una sociedad donde la convivencia se rompe” y precisamente la convivencia y la concordia son los valores de la democracia.