El Gran Canaria intentará devolver la moneda al Tenerife el 29 de abril

El derbi canario entre Herbalife Gran Canaria e Iberostar Tenerife, de la jornada 30 de la Liga Endesa, se disputará definitivamente el próximo domingo 29 de abril a partir de las 12.00 horas en el Gran Canaria Arena, donde los jugadores de Luis Casimiro intentarán devolverle la moneda a un rival que venció en la primera vuelta por 92-71.

Ambos conjuntos comparten el objetivo de clasificarse para las eliminatorias por el título liguero. El Herbalife está ahora situado en quinta posición, a una victoria de las plazas que dan derecho a ser cabeza de serie, con un balance de 15 triunfos y 9 derrotas, mientras que el Iberostar está fuera del 'play off', al ser noveno clasificado con un balance de 13-11.

Gran Canaria y Tenerife se midieron en la primera vuelta de la Liga Endesa el sábado 30 de diciembre en el pabellón Santiago Martín de La Laguna, en un partido que fue ampliamente dominado por los jugadores que dirige el griego Fotis Katsikaris.

Los de Casimiro afrontaron aquel choque solo tres días después de haber disputado tres prórrogas ante el ASVEL Villeurbanne francés en la Eurocopa, en un encuentro que finalmente ganaría el equipo galo por 128-129, en tanto que Iberostar Tenerife tuvo toda la semana para preparar el derbi.

El partido no tuvo historia, y ya al descanso, al que se llegó con 55-30, el capitán de los grancanarios, el dominicano Eulis Báez, aseguraba que parecía que su conjunto no se estaba dando cuenta de que estaba disputando un derbi, y al término Casimiro señalaba que debían estar dolidos al no haber defendido al club como querían.

En el aspecto de destacados de aquel partido, el base norteamericano de Iberostar, David White, fue el máximo anotador con 23 puntos, tres más de los que logró el alero sueco del Herbalife, Marcus Eriksson, quien actualmente lleva varias semanas de baja tras lesionarse en la muñeca derecha en un encuentro con la selección de su país ante Turquía.

Gran Canaria, que se impuso en la pasada jornada liguera a un rival directo como MoraBanc Andorra (99-95), prepara ya el partido del próximo domingo en la cancha del colista Joventut de Badalona, equipo que perdió en esta pasada jornada en su visita a Tenerife por un apretado 77-75.

A poco más de un mes de la disputa de un nuevo derbi regional, todo hace indicar que grancanarios y tinerfeños lucharán en el Gran Canaria Arena por dos puntos que pueden ser muy importantes de cara a situarse al final de la fase regular entre los ocho mejores equipos del panorama nacional, para poder pugnar por la Liga.