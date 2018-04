Kirolbet se deshace de un Canarias que vende cara su derrota

El Kirolbet Baskonia recuperó sensaciones tras la derrota ante el Valencia Basket y se deshizo por 100-94 del Iberostar Tenerife, que vendió cara su piel ante un cuadro azulgrana que terminó con la mente puesta en el playoff de la Euroliga.



Después de 35 minutos de dominio absoluto por parte del cuadro baskonista, el conjunto tinerfeño reaccionó en la recta final del choque y metió miedo a un relajado Baskonia al que no le tembló el pulso para cerrar el partido y continuar en la segunda plaza de la Liga Endesa.



Hasta siete jugadores del plantel vitoriano superaron los diez puntos de valoración, capítulo en el que Janis Timma y Tornike Shengelia sobresalieron con 20 y 19 cada uno.



Marcelinho y Luca Vildoza, con 10 asistencias entre ambos, llevaron la manija del equipo con acierto y exhibieron un bonito duelo ante Rodrigo San Miguel, que firmó 22 puntos de valoración.



Ambos equipos comenzaron con un gran nivel de anotación tanto de tres puntos como dentro de la zona, pero fue el Baskonia el que tomó las primeras ventajas gracias a un buen movimiento de balón en ataque y colocó el 16-10 (min. 5).



Marcelinho marcó el paso de sus compañeros que comenzaron a aplicarse en tareas defensivas, cerraron su aro y sumaron en cada acción para ampliar la diferencia por encima de las diez puntos, 23-11, y marcar a su rival desde los primeros compases.



Pedro Martínez rotó a su quinteto en el primer periodo, mientras Fotis Katsikaris buscó el mejor equipo posible para hacer frente a un confiado Baskonia que culminó el primer acto con un 25-17 a favor.



Los aurinegros Mike Tobey y Mateusz Ponitka sostenían a su equipo y el exbaskonista Josh Akognon acompañó sus compañeros para recortar la diferencia en un segundo asalto que comenzó, de nuevo, con mucho acierto para las dos escuadras, aunque fue el plantel tinerfeño el que subió un punto su nivel defensivo y circuló el balón con criterio para cerrar la brecha hasta el 33-29 (min. 14).



Pero apareció el georgiano Tornike Shengelia y el Baskonia endosó un parcial 17-6 para establecer la máxima diferencia hasta el momento con un 50-34 al descanso que puso tierra de por medio en una primera mitad dominada por el cuadro local que no se relajó y presionó a su rival en toda la pista antes marcharse a vestuarios.



El Iberostar intentó cambiar el ritmo del partido en el arranque del tercer acto, pero la pareja exterior azulgrana formada para el estadounidense Matt Janning y el letón Janis Timma se encargaron de recuperar la diferencia perdida tras el trabajo de los isleños.



El Tenerife no se arrugó y aunque consiguió frenar la producción ofensiva baskonista no pudo rematar el trabajo en el otro lado de la cancha y los vitorianos mantuvieron el hueco en el marcador con un 74-60 al finalizar el tercer periodo con una canasta del francés Rodrigue Beaubois sobre la bocina.



El último cuarto el Baskonia se encargó de dilapidar las opciones del Iberostar Tenerife al ampliar la distancia hasta los 19 puntos, a pesar del empeño de Tim Abromaitis en reducir el margen desde el lanzamiento exterior.



El conjunto canario buscó la heroica y cuando los locales levantaron el pie del acelerador, logró bajar la distancia hasta el 93-87 a 34 segundos para el final de un partido en el que el Kirolbet se mostró más superior de lo que señalaba el electrónico.



El gran parcial de 7-19 que endosaron los aurinegros no sirvió para culminar una remontada con la que soñó el bloque de Katsikaris que terminó por hincar la rodilla en el Buesa Arena por 100-94.

Ficha técnica 100 - Kirolbet Baskonia (25+25+24+26): Huertas (10), Janning (12), Timma (20), Voigtmann (7) y Poirier (13) -cinco inicial-, Vildoza (5), Garino (5), Beaubois (14), Diop (-) y Shengelia (14).



94 - Iberostar Tenerife (17+18+25+33): San Miguel (11), Vasileiadis (2), Ponitka (20), Abromaitis (14) y Tobey (17) -cinco inicial-, Bassas (3), Vázquez (2), Akognon (15), Beirán (7) y Niang (-).



Árbitros: Carlos Peruga, Jorge Martínez Fernández y Andrés Fernández. Eliminaron por cinco faltas al jugador del Iberostar Abromaitis (min. 37) y señalaron falta técnica al entrenador visitante Katsikaris (min. 26).



Incidencias: Partido correspondiente a vigésima octava jornada de la Liga Endesa disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 8.912 espectadores. La recaudación de la taquilla se destinó a la ONG Save the Children.