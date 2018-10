Javi Castellano: "Si quieren hablar de crisis, que hablen, pero yo no la veo"

El futbolista grancanario Javi Castellano, de la UD Las Palmas, ha manifestado este miércoles que no ve crisis "por ningún lado" en el conjunto amarillo después de tres partidos sin marcar un solo gol, y cree que aún están en fase de acoplamiento tras las "muchas incorporaciones" llegadas al equipo.



El centrocampista isleño ha dicho en rueda de prensa que desde fuera pueden "hablar de crisis si quieren, pero yo no la veo", y salvo la derrota contundente en Almería (3-0), el pasado fin de semana, ha achacado los otros dos tropiezos, ante Sporting de Gijón (1-0) y Alcorcón (0-0), a la "mala suerte" de cara al gol.



Además, ha asegurado que la Unión Deportiva tiene "un equipazo", porque cuenta con una de las mejores plantillas de la categoría, "si no es la mejor", y está convencido de que ganarán este próximo sábado al Numancia en el Estadio de Gran Canaria porque, a su juicio, tienen "mejor equipo" que el cuadro soriano.



"No estamos preocupados, para nada. La dinámica está siendo inmejorable. En Almería fue un fallo, no hicimos un buen partido. Tenemos que mejorar, los goles van a llegar", añadió con firmeza.



El jugador amarillo ha comentado que es normal "tener presión" con la actual plantilla que se ha configurado esta temporada, en la que aspiran a los puestos de ascenso directo, intentando "evitar" el temido 'play-off' de ascenso.



"Si no tenemos esa presión, ¿qué hacemos aquí, en Las Palmas? El fútbol se ve aquí de otra manera, los jugadores canarios lo sabemos y los que han venido de fuera poco a poco lo irán notando, pero si estamos unidos en el vestuario, la presión la quitaremos ganando partidos", concluyó.

Rafa Mir se reincorpora

El futbolista murciano Rafa Mir se ha reincorporado este miércoles a los entrenamientos de la Unión Deportiva Las Palmas, tras disputar dos partidos con la selección española sub'21, con la que anotó tres goles, después de colaborar este martes con un doblete en la goleada ante Islandia (2-7).



El joven delantero cedido por el Wolverhampton Wanderers inglés aterrizó en Gran Canaria este miércoles y directamente acudió a la sesión de trabajo programada por el equipo amarillo, en Telde, para ponerse a disposición del técnico andaluz Manolo Jiménez.



La ausencia en el entrenamiento ha sido la del otro internacional, el extremo derecho Hadi Sacko, convocado por la selección de Mali.



A la conclusión de la práctica, plantilla y cuerpo técnico han celebrado una comida para hacer grupo, después de que el equipo isleño atraviese por su peor secuencia de resultados desde que comenzó la temporada en la Liga 1/2/3, con tres partidos sin conocer la victoria y sin marcar.



Los jugadores amarillos volverán a entrenarse el jueves a las 10.30 horas en el Complejo Deportivo El Hornillo, para continuar la preparación del encuentro ante el CD Numancia de Soria, el próximo sábado en el Estadio de Gran Canaria, donde realizará la última sesión de la semana, el viernes.