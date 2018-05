Los pensionistas llaman a concentrarse este domingo en el mercadillo de Frontera

La coordinadora en defensa del sistema público de pensiones ha convocado una concentración para este domingo, 27 de mayo, a las doce del mediodía en el Mercadillo Municipal de La Frontera.

Bajo el lema "Que no te roben tu pensión, que no te roben tu futuro", los convocantes de la concentración exigen que las pensiones estén recogidas en la Constitución como un derecho y su financiación corra a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, y no estén condicionadas a las cotizaciones de la Seguridad Social.

Asimismo continúan reclamando la derogación de las reformas de 2011 y 2013, con el restablecimiento de la jubilación ordinaria a los 65 años y del periodo de cómputo anterior.

Entre sus reivindicaciones se incluyen la jubilación anticipada y sin penalizar con 40 o más años cotizados; la garantía constitucional de que las prestaciones suban siempre según el IPC real, con la recuperación por los pensionistas de lo que han perdido desde el año 2011 hasta ahora; o la derogación del llamado factor de sostenibilidad de las pensiones, que debía entrar en funcionamiento el año próximo y se ha aplazado hasta el 2023.

Tampoco dejan de pedir la subida de las pensiones mínimas no contributivas y de viudedad hasta el salario mínimo interprofesional, como primer paso para una prestación mínima de 1.080 euros, como establece la Carta Social Europea; el cierre de la brecha de género en los salarios y en las pensiones de las mujeres, la eliminación del copago farmacéutico y restablecimiento de los derechos sanitarios o la recuperación del subsidio a los parados y paradas mayores de 52 años.

Finalmente demandan el pleno funcionamiento de la Ley de Dependencia, con garantía de suministros básicos para una vida digna (alimentación, energía, agua, transporte, etc.); y la derogación de las reformas laborales, que han precarizado el trabajo, disminuido los salarios y vulnerado los derechos sindicales, que deben ser recuperados plenamente, especialmente los convenios colectivos.

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones exige tener presencia en los foros de debate y negociación sobre el futuro de éstas, como garantía de que nuestras reivindicaciones sean tenidas en cuenta.

"Los detentadores del poder (el Gobierno y los consorcios financieros a los que obedece) decían que la culpa de los recortes era de la crisis y que no había dinero para las pensiones. Pero las movilizaciones de estos meses les han obligado a ceder y a hacer concesiones que, aunque claramente insuficientes, dan la razón a nuestras exigencias y nuestra lucha", exponen.

"Lo primero que se ha demostrado es que lo que falta en este país no es el dinero, sino la voluntad política para usarlo a favor de los sectores más necesitados. Lo segundo, es que las conquistas sociales son el resultado de luchas populares, que deben mantenerse en el tiempo para defenderlas y consolidarlas. Por eso no hay que volver a casa. Todo lo contrario, hay que seguir presionando en las calles, con más intensidad incluso que hasta ahora", terminan diciendo.