El PP pide a Pestana una postura clara sobre el Puerto ante la posibilidad de que la ampliación afecte al muelle pesquero

El portavoz del grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, critica “las últimas informaciones conocidas sobre la situación del Puerto de Santa Cruz de La Palma que se contradicen con las declaraciones realizadas” por presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, al que le pide “una postura clara sobre este asunto”, se indica en una nota del PP.

Cabrera recuerda que en la última sesión plenaria volvió a preguntar en nombre de su grupo por la situación del Puerto capitalino “obteniendo como respuesta del presidente del Cabildo que se había pedido documentación de operatividad y que la ampliación del dique permitiría el atraque de cruceros de gran dimensión con lo que no habría posibilidad de ampliación del muelle hacia el sur”. “No obstante”, se añade en la nota, el PP muestra “su preocupación ante las últimas informaciones conocidas donde no parece haber una postura clara por parte de la Autoridad Portuaria y que se plantea incluso que desaparezca la zona en la que estaba prevista la ubicación de la plaza del siglo XXI o afectar al actual muelle pesquero”.

Los populares, se apunta en la nota, “han vuelto a posicionarse en que La Palma debe tener una voz única que abogue por contar con un puerto moderno donde se dé un servicio adecuado a aquellos que nos visiten y que se complemente este puerto comercial, con un puerto deportivo y uno pesquero abriendo la ciudad al puerto y el puerto a la ciudad y buscando alternativas para el puerto industrial”. “No puede ser la imagen de entrada a la capital de la Isla una acumulación de contenedores sino que hay que buscar vías alternativas para que las mercancías puedan entrar y salir de la Isla de la mejor manera posible pero sin imposibilitar el resto de opciones”, subraya Cabrera.

Carlos Cabrera también ha indicado que a su formación política “le surgen muchas dudas con la controversia surgida y se pregunta si el Puerto no puede crecer ni hacia el sur ni hacia el norte, entonces ¿está condenado al estancamiento?” Además, apunta que “la falta de sensibilidad de la Autoridad Portuaria con La Palma, y en especial con el Puerto capitalino, no es algo nuevo”, por lo que insiste “en la postura co mún y consensuada de todos para defender lo que la palma se merece”.