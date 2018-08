“El Encuentro de Franceseros ha despertado un vínculo con nuestra tierra”

La cuarta edición del Encuentro de Franceseros y Descendientes será “muy especial” para él y pide de antemano “licencia para llorar”. Mauro Castro, investigador y fotógrafo, prosigue en su empeño de dar vida a Franceses, el barrio de Garafía donde nació. Del 21 al 28 de octubre este pintoresco núcleo del norte de La Palma acogerá un nuevo encuentro que en esta ocasión está dedicado a los abuelos, y en particular a la memoria de José Rodríguez Pérez, José Rocha, bisabuelo de Mauro, cartero de profesión. “Él era el encargado de llevar y traer las buenas y no tan buenas noticias a los barrios de Franceses y El Tablado; desempeñaba su labor a pie, recorriendo cada día el camino que une estos dos núcleos con el de Gallegos, lugar al que acudía a llevar y recoger la correspondencia hiciera sol o diluviara, un recorrido que hacía siempre con una sonrisa y calzado con unas alpargatas, su calzado preferido”, ha relatado a La Palma Ahora. “Soy bisnieto de José Rocha, y tuve la inmensa fortuna de criarme junto a él, y con él compartir en algunas ocasiones ese recorrido, quedando grabados en mi memoria los hermosos y mágicos instantes que se vivían cuando mi bisabuelo entraba en algún hogar con noticias de los que estaban lejos. Él me enseñó a amar estos caminos, estos barrios y su gente. Instantes imborrables como inolvidables son los años que junto a él pasé. Sin duda, será uno de los encuentros más emotivos para mí, y desde ya solicito licencia para llorar”, dice.

“El Encuentro de Franceseros y Descendientes, que siempre gira en relación al personaje al que va dedicado, este año lo hará en torno a las comunicaciones, intentando que estén presentes durante el fin de semana de la celebración periodistas, escritores, artistas y medios de comunicación”, adelanta.

“Pero si hay un punto común en este evento es la lucha contra el cáncer; no podemos olvidar que a raíz de padecer yo esta enfermedad surge Historia de Franceses”, recuerda Mauro, y añade: “Por ello, en esta edición damos un paso más y firmamos un acuerdo de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC ), por lo que esta cuarta edición arranca el domingo 21 de octubre con una Jornada Deportiva Solidaria que se desarrollará en La Fajana de Franceses y que contará con charlas, una Vertical de La Fajana a El Tablado, almuerzo de convivencia y alguna que otra sorpresa. Para este evento hemos puesto a la venta 100 dorsales de corredor a 12 euros y creado unos dorsales 000 al precio de 5 euros para quienes quieran colaborar”, adelanta. El dinero recaudado se donará íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer”. “Aquellos que quieran inscribirse y colaborar en esta Jornada Deportiva Solidaria pueden hacerlo en Riverol Running La Palma, en Santa Cruz de La Palma, o en KN Sport de Los Llanos de Aridane”, precisa, y se muestra “gratamente sorprendido” por “la respuesta de empresas, instituciones y particulares ante la petición de colaboración para llevar a cabo este evento. Gracias a todos ellos”.

El cartero José Rocha.

“Siempre estará presenta la lucha contra en cáncer, he dicho muchas veces que no estoy orgulloso de padecer esta enfermedad, pero sí le estoy agradecido de que haya despertado en mí un sentimiento y una visión de la vida, que estoy bien seguro que de no haber padecido la enfermedad, nunca hubiera tenido. El cáncer es mucho más que una enfermedad, te golpea tanto física como mentalmente o económicamente”, apunta.

El Encuentro de Franceseros y Descendientes supone, en opinión de Mauro, “hacer revivir al barrio durante un fin de semana, retomar el bullicio de épocas pasadas, porque las familias se desplazan de nuevo al barrio para disfrutar del evento, y muchas ya se organizan sus vacaciones y días libres para poder estar presente en él”, destaca. “Ha hecho que muchos de los que un día marchamos y fuimos haciendo nuestras vidas lejos, y que sólo regresábamos en contadas ocasiones y mientras nuestros familiares directos vivían, hoy volvamos al menos una vez al año; creo que el encuentro ha despertado un vínculo con nuestra tierra que nunca debimos de haber perdido”, sostiene. “Siempre he dicho que en mi niñez me era difícil saber distinguir quiénes eran mi familia y quiénes mis vecinos, pues Franceses era una gran familia. Recuerdo esas fiestas de San Antonio cuando a la hora de comer nos sentábamos a la sombra de los tagasastes en torno a un mantel sobre la hierba; no éramos solo mis hermanos y mis padres, era también la familia García, Riverol, Martín, Castro o Marrero, todos éramos familia. El encuentro persigue, y en una grandísima medida lo consigue, unir, algo que a esta isla, y a Garafía en particular, le hace mucha falta; si fuéramos unidos, si compartiéramos, no solo nos iría mejor a todos, sino que seríamos mucho más felices. Franceses y Garafía se convierten ese fin de semana en centro de atención, donde políticos, músicos, pintores, fotógrafos, escritores, atletas... sin importar la ideología, acuden a Franceses a compartir algo sencillo pero inmensamente rico: estar en familia en torno a una paella”, destaca. “En mi opinión, creo que hacer visible la enfermedad y padecerla con total normalidad puede ayudar a otros. Personalmente, desde que comencé a hablar de ella con normalidad me sentí mas aliviado, más ligero, era una carga a mis espaldas que me impedía ser yo, y en parte creo que hacerlo así es parte del tratamiento de cura”, expone. “Sé que no es fácil, no es fácil asumir la enfermedad, ni es fácil hablar de ella mientras observas la cara de quien te escucha. Muchos compañeros de batalla que me siguen en las redes sociales me dicen que mi actitud les ayuda. Este año, ha nacido dentro del encuentro esa Jornada Deportiva Solidaria a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, una asociación que presta no solo apoyo psicológico y social, sino también apoyo a pacientes sin recursos, de ahí que se haya creado esta jornada a beneficio de la asociación. Como ya dije, el encuentro pretende unir, y somos muchos, juntos podemos hacer más”, indica.

“Para mí, este encuentro, y el próximo, que estará dedicado a las madres, y en memoria de Zeneida (mi madre), son los más difíciles por el desgaste emocional que me suponen. Llevo preparando la cuarta edición desde hace muchos meses, y ya he llorado más de una vez”, reconoce.