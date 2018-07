Mujeres bellas que no se someten a la ‘operación bikini’

El movimiento Curvy Fashion Canarias, que nació en La Palma, sigue en su lucha por acabar con los dictados de la moda. Las componentes de este colectivo no se someten a la operación bikini y consideran que “la belleza de la mujer no está regida por los estereotipos que marcan los cánones de moda existentes; la mujer es guapa por múltiples cualidades que no solo engloban un físico, sino otros muchos factores como su autoestima y su forma de ver la vida y vivirla”, aseguran.

Las modelos curvy se dieron conocer con un rompedor calendario de 2018, obra del reconocido fotógrafo palmero Emilio Barrionuevo, que tuvo una impresionante repercusión mediática a nivel nacional y una aceptación jamás vista en este tipo de publicaciones. Fueron protagonistas de informativos, magazines, desfiles, redes sociales y eventos e hicieron visible “el atractivo de una mujer con curvas en ropa interior plasmado en un calendario con elegancia y estilo, escapando de los prototipos y perfiles corporales habituales de la moda que conocemos hasta ahora”, dicen.

Las 'curvy' quieren romper los rígidos cánones de la moda.

En la edición de este año de Moda Cálida en Gran Canaria, por primera vez, una modelo curvy “subió por fin a una pasarela importante exhibiendo prendas, porque este modelo de mujer también consume moda y disfruta con ella; nos alegró mucho ver este avance”, reconocen.

Recuerdan que este grupo de amigas se conoció en el Love Festival de 2017, donde protagonizaron un desfile con modelos curvy amateur que “dio mucho que hablar”.

Es tal la alegría que transmiten estas mujeres y la seguridad que exhiben, que son múltiples los mensajes de apoyo y estímulo que reciben casi a diario de un público diverso y de mujeres que tienen más de una talla 40 (considerada curvy para la industria de la moda a partir de una 42 inclusive), impulsándolas a seguir adelante y a dar visibilidad a una parte de la población que le cuesta verse representada y que ve serias dificultades, todavía hoy en día, para encontrar ropas a su medida en tiendas y franquicias conocidas en el mundo de la moda.

El verano ha llegado y estas modelos curvy celebran “con alegría la incorporación de nuevas componentes, desde Tenerife y La Palma, cinco más en total que entraron a formar parte del grupo a través de un casting público”. Juntas protagonizarán en el 2019 un nuevo calendario donde vuelven a reivindicar que la belleza de la mujer no está sujeta a las formas del cuerpo femenino. Para este proyecto ya tienen sobre la mesa cientos de ideas. Emilio Barrionuevo es de nuevo el fotógrafo que han elegido las Curvy Fashion Canarias para dar rienda suelta a la alegría, desparpajo e ilusión que tienen todas ellas.

Las curvy se pueden seguir a través de sus redes sociales, donde a diario muestran sus outfits y su energía con sonrisas que llenan sus caras.