Un cine social muy poco convencional

- Película : Campeones (2017)

- Director: Javier Fesser

- Reparto: Javier Gutiérrez, Juan Margallo, Luisa Gavasa, Jesús Vidal, Daniel Freire, Athenea Mata, Roberto Chinchilla, Itziar Castro, Gloria Ramos, Alberto Nieto

Marco, interpretado por Javier Gutiérrez y tras ser expulsado como segundo entrenador del Estudiantes, tiene que cumplir tres meses de sanción por conducir borracho entrenando a un equipo de baloncesto formado por discapacitados intelectuales. Como es previsible, intenta escaquearse, los mira como bichos raros, pero, al final, no le queda otra que asumir el cargo y trabajar con ellos… y, evidentemente, su percepción, no solo de ellos sino de la vida en sí, cambia por completo.

Tengo que empezar diciendo que no me gustó el inicio de la película, para qué engañarnos. Que el centro de las risas salga de las reacciones que tiene un grupo de chicos con discapacidad intelectual, la verdad, no me gusta. Me suena a burla, a distanciamiento aún mayor entre los mal llamados normales y ellos. Pero es verdad que eso solo lo sentí al principio de la cinta.

Según van pasando los minutos, te vas dando cuenta de cómo Fesser ( El milagro de P. Tinto, Camino) te presenta una realidad clara y cierta, siempre desde ese punto de vista diferente que tiene ese director, lo que hace que ninguna de sus obras te sean indiferentes.

Su objetivo es muy claro: ¿quiénes son los normales?, ¿pero hay gente normal?, ¿por qué los miramos y tratamos como bichos raros, si nosotros también lo somos? Estas cuestiones están latentes a lo largo de toda la película de una manera muy nítida, llenas en todo momento de mucho humor, pero también de gran ternura y respeto.

Para ello, hay momentos con tono de documental, donde te narra el día a día de los miembros del equipo de baloncesto, sobre todo con el propósito, entiendo, de romper esa barrera tan patente que hay entre los dos mundos.

En esa mezcolanza de documental, cine de humor y toque tierno pero sin pasarse, Javier Fesser rueda esta película que está llenando todos los cines de España. Y es normal. Te ríes con ellos, te agobias con ellos y sufres por ellos; es la mezcla perfecta para enganchar al espectador. Y mucho más con temas tan delicados como la discapacidad intelectual y cómo prácticamente todos miramos hacia otro lado si pasan cerca de nosotros.

Por su puesto, hay que destacar la gran labor de los actores noveles y de su director, que ha sabido sacar la esencia de todos ellos y conseguir un gran resultado. Y cómo no, todo vuelve a estar a favor del actor del momento en España, Javier Gutiérrez ( El autor, El olivo), que una vez más borda su trabajo, en este caso el de un tipo en principio desagradable y con ganas de bronca constante que luego se va transformado en una persona de gran corazón.

Como dije al principio, película que no te deja indiferente, con buenos diálogos, aunque con alguna laguna en el guión a la hora de presentar las historias secundarias.