Los pensionistas vuelven a la carga y convocan otra protesta callejera este sábado en Santa Cruz

Los pensionistas españoles vuelven a la carga, a salir a la calle, para defender su batería de reivindicaciones, y en la isla de Tenerife no tienen pensado quedarse atrás. Este sábado, 5 de mayo, la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias ha previsto una nueva protesta en las calles de Santa Cruz, también con salida desde la plaza de Weyler, a partir de las 11.30. Como ya se ha planteado en movilizaciones anteriores, se vociferarán eslóganes como Por las pensiones de hoy, por las pensiones de mañana.

La nueva protesta de los jubilados tinerfeños y de personas y grupos que comparten sus peticiones se produce debido a que este colectivo piensa que el Gobierno central aún no ha atendido todas sus demandas.

Prueba de ello es que los pensionistas consideran que el acuerdo reciente entre "el PNV y el PP, que deja temporalmente sin efecto las revalorizaciones anuales del 0,25% y la entrada en vigor del factor de sostenibilidad de las pensiones [subida general del 1,6% en 2018 y según el IPC en 2019; retraso en la aplicación del factor de sostenibilidad al año 2023, y subida de la base reguladora de la pensión de viudedad: 2018, el 56%, y 2019, el 60%], no puede parar nuestras luchas". Además, alertan de que "los poderes económicos tienen en su agenda acabar -de aquí a unas décadas- con el sistema público de pensiones. El frenazo que acaban de dar no significa que abandonen su proyecto", sino que "sencillamente paran ahora para que el gobierno que los representa no sea castigado en las elecciones de 2019".

"Si el PP (o su recambio, Ciudadanos) sigue gobernando este país, volverá a rebajar las pensiones y a recortar la sanidad y los servicios sociales. El dinero que quieren quitarnos es un codiciado botín para el verdadero poder detrás del gobierno (el económico-financiero), y no van a renunciar a ello", se recoge en un manifiesto de la asociación convocante en las islas.

Este mismo documento añade que "nuestra asociación, y todos los y las pensionistas, no podemos volvernos a casa. Por el contrario, hay que seguir presentes en las calles día tras día, con más intensidad incluso que hasta ahora. Hemos ganado una batalla, pero no la guerra. Han sido las luchas de estos últimos tiempos las que han frenado temporalmente la codicia de los poderosos, pero, para que no vuelvan a intentarlo, tenemos que ser constantes. Y muchos más cada vez", se afirma en el mismo manifiesto.

En esta línea, "la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (de la que forma parte nuestra asociación) ha convocado para el día 5 de mayo manifestaciones en todo el Estado por unas pensiones dignas y suficientes para todas y todos los trabajadores. La nuestra será en Santa Cruz de Tenerife, desde la plaza de Weyler a la de España, a partir de las 11.30".