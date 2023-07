César Muñoz, la sorpresa de Telecinco para suplir a 'Sálvame': “Sé que el cambio es grande, pero venimos a darlo todo”

César Muñoz lleva más de una década trabajando en televisión, pero ha sido ahora, con Así es la vida, cuando le ha llegado su gran oportunidad a nivel nacional. Tras curtirse como reportero en programas como España Directo, Madrid Directo, Liarla Pardo o La Roca, y presentar el magacín Dos de tarde en Canal Extremadura, ahora este emeritense de 33 años conduce junto a Sandra Barneda el nuevo magacín veraniego de Telecinco. O dicho de otra forma, el sustituto directo de Sálvame en las tardes del canal.

ENTREVISTA | Sandra Barneda presenta 'Así es la vida' para cubrir el vacío de 'Sálvame': "Miedo no tengo, porque sé que soy distinta"

Más

“Sé que el cambio es grande, pero hemos venido a darlo todo”, dijo durante un encuentro con verTele y otros medios celebrado a finales de junio, poco antes del estreno de Así es la vida. El programa, que lleva en parrilla desde el pasado día 26, ha comenzado su andadura con unas audiencias más bien moderadas, pero aun sin datos en la mano, el presentador quiso restarle importancia a los números: “No nos hemos marcado ni nos han marcado una cifra. Venimos a pasárnoslo bien con un programa que, creo, puede evolucionar mucho en verano”.

Eso, evolucionar, es lo que también desea conseguir él mismo con esta aventura, que se la toma como un gran aprendizaje. Y en parte, también como una reivindicación. No solo de los profesionales que surgen de las cadenas autonómicas -“son la mejor escuela para todo”, asegura-, sino también de los presentadores con acento del sur. Un perfil que, según él, escasea a nivel nacional: “Que hayan apostado por una persona con acento es importante porque en España somos muy diversos. Hay catalanes, valencianos y gallegos que tienen su acento, pero los del sur muchas veces estamos olvidados”.

¿Cómo estás ante esta aventura en Telecinco?

Estoy muy contento. Estoy todavía en una burbuja. Me llamaron hace cuestión de un mes y no me lo pensé en absoluto. Están apostando por mí y vengo a dar lo mejor de mí, a disfrutar, a reírme, a pasármelo bien, a que todo fluya y lo que considero más importante: vengo a aprender. Vengo de una tele pequeñita, como es la extremeña, pero en la que se cogen muchas tablas. Estoy muy contento de que me den esta oportunidad.

¿Quién fue la primera a la que llamaste cuando te llamaron a ti para ofrecerte el programa?

A mi madre.

¿Cómo va a cambiar tu vida con el programa? Te has tenido que mudar a Madrid desde Extremadura, ¿no?

Claro. Yo viví en Madrid durante 12 años y estoy contento por volver. Me fui el año pasado porque me llamaron para presentar en mi tierra, pero Madrid no es que sea mi segunda casa, es que aquí he tenido un montón de experiencias donde me he desarrollado profesionalmente. Estoy muy contento de volver, aunque no tanto de haber tenido que buscar casa, que me ha costado un poquito. Pero sí, me gusta Madrid. Y en verano es mucho más divertida. Hay mucha fiesta y yo soy muy de verbena. Mucho.

¿Te habías planteado la posibilidad de volver a Madrid o ha surgido a partir del programa?

Ha surgido con el programa, pero tenía claro que quería volver aquí. Allí estaba muy a gusto y haciendo una audiencia muy alta. Creo que el público extremeño estaba muy satisfecho con el resultado del programa, pero una llamada te cambia la vida. Y a mí me la ha cambiado.

¿Crees que llevarás parte de ese público extremeño a 'Así es la vida'?

Me quiero traer a parte del público extremeño, andaluz, murciano... A toda esa gente que, por el acento, dice que no hay gente que hable como ella en una cadena nacional. Que hayan apostado por una persona con acento es importante porque en España somos muy diversos. En España hay catalanes, valencianos y gallegos que tienen su acento, pero los del sur muchas veces estamos olvidados y tenemos que hablar un español perfecto. No, no, yo hablo el español mejor que tú, que eres de Valladolid. Sin meterme con la gente de Valladolid.

Has participado como reportero en otros programas de ámbito nacional. Ahora, como presentador, ¿estás preparado para tener una mayor exposición mediática y que te paren por la calle?

Tú no sabes lo que es comprar en Mérida. Hacer la compra era horrible en cada pasillo (risas). Pero no me molesta ni me incordia, soy un tío supercordial y accesible.

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron que presentarías el programa con Sandra Barneda?

No me acuerdo de todo porque se me nubló un poco la mente. Pero sí me acuerdo que me confirmaron mi incorporación un lunes a las cinco de la tarde, recién maquillado y a punto de comenzar el programa. En ese momento me llamó Juanra [Gonzalo, director general de la productora Cuarzo TV] y le dije a Laura, una de las productoras del programa de Extremadura: “Mira, estoy así [hace el gesto de la mano temblando]. ¿Y ahora tengo que dar las buenas tardes así?”.

¿Cómo fue tu primer encuentro con Sandra Barneda? ¿La impresión que te llevaste coincidió con la imagen que tenías de ella antes de conocerla?

Me imponía mucho respeto porque yo la valoro mucho como profesional. Además, yo me he visto todas las ediciones de La isla de las tentaciones. Todas. Y me da miedo que un día me pregunte si quiero ver más imágenes solo o con mis compañeros (risas).

La primera vez que estuve con ella me impresionó mucho y hablé poco. Me dijo mi padre que fuera prudente y no un bocachancla, así que estuve calladito. Pero después hemos hecho muy buenas migas.

¿Cómo vas a llevar el tema de las audiencias ahora que llevas el peso de un programa de la televisión nacional? Además, siendo el sustituto de 'Sálvame'.

No nos hemos marcado ni nos han marcado una cifra. No nos han dicho “tenéis que llegar al 12 o al 15%” ni nada de eso. Venimos a pasárnoslo bien con un programa que, creo, puede evolucionar mucho en verano. Evidentemente, la audiencia no va a ser la misma el segundo día que a mediados de agosto. Yo espero que vayamos creciendo poquito a poco. Sé que el cambio es grande, pero hemos venido a darlo todo y dispuestos a que la familia crezca.

¿Qué pensaste cuando te dijeron que 'Así es la vida' sería el sustituto de 'Sálvame'?

¡Hostia! Pero muy contento.

De cara al futuro, ¿te gustaría seguir en la televisión nacional?

Pues claro. ¿A quién no le gusta un caramelo? Yo he venido para un verano, pero ojalá me quede más tiempo. No es decisión mía, sino de los jefes, pero ojalá me quedara a partir de septiembre.

¿Cuál fue la reacción de Canal Extremadura cuando comunicaste que te ibas a Telecinco?

Me lo pusieron superfácil y todos los compañeros y los jefes se alegraron un montón. Yo no podía hacer otra cosa, es así. Me dio mucha pena dejarlo, porque es un programa que Sara [Bravo, su compañera en Dos de tarde] y yo arrancamos el año pasado y al que hemos dado mucha personalidad. Hemos sido el magacín favorito de los extremeños esta temporada.

En los últimos años ha habido otros presentadores, como Ion Aramendi o Rodrigo Vázquez, que han dado el salto desde la televisión autonómica a la nacional.

Es que creo que las cadenas autonómicas son la mejor escuela para todo. No tienes tantos medios ni tanta gente como una nacional, los tiempos son absolutamente diferentes... Por ejemplo, yo iba sin cue en Extremadura, me lo aprendía todo de memoria, el guion me lo escribía yo y era, al mismo tiempo, el subdirector y el presentador. Después de todo, no es que esto sea un paseo, pero...

¿Te ves, como Ion Aramendi, presentando algún día un reality de Telecinco?

Estoy con tantas cosas en la cabeza que estoy centrado en hacerlo bien ahora y que se me valore por el trabajo que haga este verano. Y no te voy a decir que me encantaría presentar Operación Triunfo o Gran Hermano porque... ¿a quién no? Pero yo estoy a lo que tengo que estar, que es que se me vea currar, que me conozcan y que estén a gusto conmigo. No tengo otra pretensión más allá de esto. Yo quiero pasármelo bien en el camino, y ya está.