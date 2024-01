TVE presenta 'El mejor de la historia' afrontando su falta de paridad: “Es algo que nos gustaría traer a plató y debatir”

TVE ha presentado la mañana de este jueves, antes de centrarse en el Benidorm Fest 2024 toda la semana que viene, el programa El mejor de la historia, una de sus próximas apuestas de entretenimiento. Y es importante incidir en ello, como ha hecho Miriam García Corrales, la directora de entretenimiento de la cadena pública, nada más tomar la palabra: “Es una apuesta de entretenimiento, tiene que quedar bien claro. No es informativo. Está tratado con datos precisos y desde el rigor histórico, pero lo que quiere es abrir el debate. Se quiere debatir la trayectoria, la profesionalidad o los méritos de los personajes”.

La cadena pública no ha esquivado la polémica que se generó cuando simplemente fue anunciado: RTVE invita a los españoles a elegir a “el mejor de la historia”... pero entre los 50 finalistas apenas hay 10 mujeres. En uno de los vídeos promocionales que ya utiliza el canal, agarran el toro por los cuernos y la voz en off lo dice claramente: “En la lista no se ha conseguido la paridad. De los 50 elegidos, apenas 10 mujeres han conseguido estar en ella”.

Su presentadora, Silvia Intxaurrondo, también ha sido clara señalando que saben que no hay paridad, pero queriendo extraer un análisis positivo: “Hace unos años habríamos votado sin más, ahora hemos hecho todos la misma reflexión: esto no es paritario”. ¿Pero por qué, si TVE lo sabe y lo reconoce abiertamente, no cambia esa lista? Porque la cadena pública ha querido ser escrupulosa para llegar a ella, como justifica en este vídeo promocional:

La búsqueda para elegir al mejor español de la historia comenzó unos meses atrás.



¡Ahora es tu turno!https://t.co/Pgh3PEoOzD pic.twitter.com/GetcCvRGDj — La 1 (@La1_tve) January 25, 2024

También lo ha explicado Carolina Bilder, la productora de The Pool que se encarga del formato junto a RTVE. La lista final de 50 personajes que pueden votarse desde esta web es fruto de una encuesta realizada por Sigma Dos a una muestra representativa de la población española, que seleccionó de entre 150 nombres elegidos por expertos de distintos ámbitos. La productora eligió a ese comité de expertos, basándose en su prestigio y en su reconocimiento en sus distintas áreas, y les proporcionó “listados enormes de nombres en cada una de las categorías”. Los expertos tuvieron libertad para basarse en esos listados, o para elaborar las listas que presentaron, dando cada uno 30 nombres. Al ponerlos en común, obtuvieron esa lista inicial de 150 personajes sobre los que después de la encuesta de Sigma Dos preguntó a los españoles para que eligieran a los 50 que merecen ser votados como El mejor español de la historia.

Es decir, TVE no ha realizado la selección de personajes. Primero fueron unos expertos, y luego los votos de una muestra representativa de la sociedad. Y el resultado, como también reconoce Bilder, es claro: “No hay paridad, el 80% de los nombres son hombres, y apenas el 20% son mujeres. Esto es algo que también nos gustaría traer a plató y debatir”, ha dicho, refiriéndose a la infrarrepresentación femenina que la historia, y también este listado de 50 nombres, hace sufrir a las mujeres. En el mismo sentido se expresa Intxaurrondo, de nuevo queriendo lanzar un mensaje positivo: “No forzamos la paridad. Sí, hay una lista con muy pocas mujeres. Es en lo primero que nos fijamos. Pero estoy orgullosa de los españoles, porque ante la injusticia de la historia con las mujeres, ellos sí han querido valorarlas”.

“Ya se está debatiendo, y ni siquiera se ha cerrado la votación”

Los responsables del programa han solventado correctamente, asumiendo y explicando el porqué de la falta de paridad, las críticas que había recibido el formato simplemente con su anuncio. La propia Intxaurrondo ha reconocido que lo esperaban: “Se va a plantear un debate, y somos conscientes porque se ha planteado ya, que va a ir más allá de la pantalla. Va a llevar esa discusión a todos sitios. Y lo sabemos porque ya se está debatiendo, y ni siquiera se ha cerrado la votación”. Ella misma aporta un ejemplo que a ella le ha llamado la atención: “Me ha parecido especialmente llamativo lo que ha sucedido con las deportistas. Estaban Alexia Putellas, Carolina Marín... y se han quedado por poco fuera. Pero igualmente la lista no quedaba paritaria”.

Pero en la presentación, todas han querido ir más allá de la polémica inicial para celebrar también que El mejor de la historia va a permitir “colocar en el primer plano a muchas personas de nuestro país, y en un horario de máxima audiencia. Personajes que no han vivido el boom de las redes sociales, y que sin embargo siguen siendo auténticos influencers”, como ha expresado María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación de RTVE que ha presentado el acto; apoyada por García Corrales: “En prime time no suelen estar estas figuras. Desde El Ministerio del Tiempo no vemos a Lorca, Cervantes o Velázquez en prime time. Está bien para que las nuevas generaciones los conozcan. El éxito sería despertar la curiosidad”, ha zanjado.

Desde 'El Ministerio del Tiempo' no vemos a Lorca, Cervantes o Velázquez en prime time Miriam García Corrales — Director de entretenimiento de TVE

Justo a eso, a la curiosidad, quieren apelar antes del estreno. Han hecho un llamamiento a la participación -que repetimos puede hacerse desde esta web-, dando algunos datos a cinco días para su cierre, que será el 30 de enero y según se le ha 'escapado' a Silvia Intxaurrondo “se cerrará en directo en un programa en TVE”, que por las fechas apunta a ser la semifinal del Benidorm Fest.

Hasta la fecha se han registrado casi 34.000 votaciones, 63,4% de hombres, 31% de mujeres y 5,7% sin especificar. Por edades, la mayoría de los votantes son jóvenes: el 46,5% tienen entre 14 y 29 años; el 23,8% entre 30 y 44 años; el 21,3% entre 45 y 60 años y el 8,4% más de 60 años. Por eso García Corrales no ha dudado en pedir “enseñar a los mayores que no sepan para registrarse y votar”. Tanto Intxaurrondo como Bilder han reconocido estar “sorprendidas” por la cantidad de gente joven que ha votado, aunque teniendo en cuenta que es un procedimiento a través de Internet, puede resultar lógico que los que más tiempo emplean en las nuevas tecnologías, medios y soportes sean también los que más participan.

TVE también ha desvelado que han votado personas de todas las comunidades autónomas, incluidas las ciudades autónomas, y que las que más han participado son Madrid y Andalucía, con un 39,4% de los votos acumulados. Algo importante, porque Silvia Intxaurrondo ha reconocido que en los votos han notado que se vota más a los “paisanos” de una misma región. Para ejemplificar la amplitud de edad, la cadena cuenta que el usuario más mayor que ha participado en la votación tiene 92 años.

Así es el plató del programa 'El mejor de la historia', presentado por @SIntxaurrondo ✨



¡Te contamos todos los detalles!https://t.co/bNcBdK9NZP pic.twitter.com/3Xx5kFQVhO — La 1 (@La1_tve) January 25, 2024

Así va a ser 'El mejor de la historia'

Todavía sin fecha de estreno anunciada, todo apunta a que llegará en la semana del 5 al 11 de febrero, pasada la del Benidorm Fest. Por el momento TVE guarda silencio, y tras explicar cómo habían llegado a esa lista final, también cuentan cómo se trasladará televisivamente este formato que es la adaptación del exitoso 100 greatest britons de la BBC en Reino Unido. De hecho, cuando desde verTele hemos querido saber si era el mismo formato que ya realizó Antena 3 en 2007, llamado El español de la historia, Bilder ha explicado que “este formato tiene múltiples versiones, y cada país la adapta. Antena 3 lo hizo en una sola gala, y nosotros lo planteamos como más competitivo, como un talent show sin serlo”. eso sí, lo que ha quedado claro es que, tras decirles que hace 17 años ganó el Rey Juan Carlos I, ahora no repetirá... aunque ha tenido opciones: “Estaba en la lista inicial, pero no. Se quedó cerca de entrar entre los 50 para la votación”.

Ahora en TVE, El mejor de la historia será un programa de prime time en directo, cuya mecánica resume su presentadora así: “Cinco programas, cinco listas, cada una de diez personas. Y en cada programa desvelaremos el ránking de cada una”. Aunque han partido de distintas categorías (Historia y política / Comunicación y sociedad / Artes / Deportes y tauromaquia / Ciencias / Literatura y humanidades), en cada entrega habrá personajes relevantes de todo tipo, y finalmente “el poder de decisión lo van a tener los espectadores”, recuerda Intxaurrondo. Serán sus votos los que elijan cómo queda la lista, y en plató lo que se hará será contar y explicar sus logros y méritos.

¿Cómo? A través del debate, protagonizado en plató por “cuatro invitados/expertos que debaten sobre los españoles que van saliendo en la lista. El debate es entre ellos, y sus opiniones, y la decisión es del público”, explica la periodista, secundada por la productora: “Les vamos a poner a competir entre ellos, se van a batir en duelos, va a venir gente importante en plató a defenderles... se trata de que se genere un debate apasionado”.

Aunque adelantan que los invitados van a defender a los personajes incluso con “vehemencia”, Intxaurrondo incide en la finalidad de entretenimiento indicando que van a hacerlo “con una sonrisa, porque tenemos muchísimas ganas de divertirnos y debatir”. Eso sí, la presentadora confiesa entre risas estas pasándolo mal por su papel: “Me está costando no poderme mojar nada, ser el árbitro imparcial. Vamos a descubrir sus logros, también los que no se conocen tanto. Y nosotros mismos, al conocerlos más, hemos dudado si los que teníamos como favoritos eran los mejores”.

“Venimos a sacar una fotografía de 2024 de qué piensan los españoles sobre quiénes son los personajes que mejor nos representan”, concluye Silvia Intxaurrondo, desenado que esa misma fotografía pueda repetirse otros años, e incluso de otros modos.