Enfado de Alejandra Rubio en Telecinco por las preguntas sobre Terelu: “Estáis hablando de una cosa que no sabéis”

Alejandra Rubio está de plena actualidad después de salir a la luz su romance con Carlo Costanzia. La revista Semana publicaba este miércoles unas fotografías en las que se ve a la hija de Terelu Campos en actitud cariñosa con el vástago de Mar Flores, que en las últimas semanas ha tomado gran protagonismo en la crónica social precisamente por criticar a su familia y a su madre en particular.

Solo un día después, Rubio comparecía en su puesto de tertuliana en Así es la vida en Telecinco y, como no podía ser de otro modo, ha sido el foco de las miradas de sus compañeros. Las preguntas sobre la portada de marras y la naturaleza de su relación han sido insistentes a la colaboradora, que se ha puesto a la defensiva. Especialmente cuando salió a colación su madre, Terelu.

Rubio se molestó con sus compañeros cuando comenzaron a especular con la reacción de la ahora concursante de Bake Off, que se habría enterado por la prensa del idilio. “Estáis hablando de una cosa que no sabéis”, dijo después de que Carmen Alcayde apuntase que tanto Campos como Flores descubrieron la relación al aparecer en portada en los quioscos. “No voy a contestar a eso. Mi madre es mi madre. Ya está”.

Barneda: “No quiero poner en duda el trabajo de compañeros”

Sandra Barneda quiso repreguntar a Rubio tras esa frase: “Mi madre es mi madre, me conoce, y ya está”, replicó la tertuliana, que se declaró “afortunada” por tener a Terelu como su madre. “No se mete en mi vida ni opina de nada, y mucho menos opina para mal”.

Rubio reconocía que le había molestado que hayan “puesto en boca” de su madre declaraciones que no habrían sido tales: “No ha hablado con nadie”, reiteraba.

Barneda insistía y planteaba hipótesis sobre que Campos sí haya hablado a otras personas de fuera del círculo familiar sobre su disconformidad con la relación. “Te tengo que hacer estas preguntas, porque no quiero poner en duda el trabajo de compañeros. Si hay compañeros que dicen que trabajan con tu madre y dicen que no le ha sentado demasiado bien...”.

“Lo que han dicho es una opinión”; contestaba Rubio, que se enervaba cada vez más, cuestionando la veracidad de las informaciones relativas a su madre: “Sabemos todos cómo es la televisión”.

“Mi madre me ha dicho lo que me tenía que decir y me parece muy bien”, agregó, sin querer revelarlo públicamente como querían sus compañeros de tertulia.