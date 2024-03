Eurovisión 2024 ya conoce a sus 37 representantes y canciones definitivas para esta edición en Mälmo

Cumbia, pop rock, nostalgia de los 90 y pocas baladas componen la playlist de Eurovisión 2024, que se ha completado este viernes y que incluye 17 idiomas. Los valencianos Nebulossa y su Zorra compiten con otros 36 artistas como el británico Olly Alexander (Years and Years), o Megara, participantes del Benidorm Fest 2023 y representantes de San Marino.

Esta 68 edición, que se celebra el 11 de mayo, está marcada por las críticas a la participación de Israel en medio de su ofensiva en Gaza. Fans y colectivos propalestinos han llamado al boicot a este Eurovisión, cuya organización remarca que en el certamen participan televisiones y no estados, terminó aceptando in extremis la canción que cantará Eden Golan, Hurricane, después de haber rechazado las dos anteriores por ser demasiado políticas. La televisión israelí amenazó con retirarse si no se aceptaba la letra, pero el presidente del país, Isaac Herzog, presionó para cambiarla y participar. Su presencia ha generado protestas en los países nórdicos, Portugal, Eslovenia e Islandia, que meditó apearse del torneo.

Israel participará en la segunda semifinal, donde también canta España. Esta es una de las novedades de 2024: los finalistas actúan también en la semifinal, aunque solo como invitados. Además, se podrá votar en la final desde el principio de las actuaciones.

El país favorito es Croacia, que busca su primera victoria con Baby Lasagna y Rim tim tagi dim, un tema pop rock que narra con ironía el éxodo de los jóvenes rurales para labrarse el futuro: “Os echaré de menos, sobre todo al gato”. El artista es un fenómeno en el país después de ganar la preselección (a la que accedió como suplente) con más apoyo del público que los otros 15 concursantes juntos.

Las actuaciones de la primera semifinal

Croacia actúa en la primera semifinal (el martes 7 de mayo) junto al país que va segundo en las apuestas, Ucrania, gracias a Jerry Heil y la rapera Alyona Alyona con su Teresa & Maria, una canción “de esperanza” inspirada por la Virgen María y Teresa de Calcuta.

Hay 13 países más en esta semifinal. Otro de los favoritos, el representante de Lituania Silvester Belt trae la electrónica Luktelk. Es el primer artista LGTBI que representa a su país, donde todavía no es legal el matrimonio igualitario.

Por Irlanda saldrá Bambie Thug, la primera persona no binaria que se presenta a Eurovisión. Lo hace con Doomsday Blue, una mezcla de estilos que denomina “ouija pop”. El contrapunto lo ponen el “pop cósmico” de Luna (Polonia) con The Tower y la divertida No rules! de Finlandia, interpretada por Windows95Man, un DJ cuya imagen siempre referencia a estos ordenadores de los años noventa.

Chipre apuesta por una australiana con raíces chipriotas, que es la artista más joven de la edición: Silia Kapsis tiene 17 años y cantará Liar. La más mayor del año es Mery Bas de Nebulossa, con 56 años.

En un año parco en baladas (cuatro de 37 canciones), Portugal viene con Grito, el dramático tema de Iolanda, y Serbia trae a Teya Dora y su delicada Ramonda. Su elección generó protestas ultraconservadoras ante la televisión porque el jurado la favoreció frente a la favorita del televoto, El nido del águila, interpretada como un mensaje hacia Kosovo.

En esta gala se producirá el esperado regreso de Luxemburgo tras 31 años sin participar, con Tali y Fighter. Hay polémica porque la artista (nacida en Israel) dedicó su elección a su hermano, militar en el ejército israelí. Ella insiste en que la canción se compuso antes de la guerra y no está relacionada.

También hubo polémica en Islandia: Su preselección incluyó al palestino Bashar Murad: era el favorito y ganó en la primera ronda de la final, pero en la superfinal se impuso su contrincante, Hera Björk, en una votación investigada por fallos en la 'app'. La ganadora, que ya participó en 2010, canta Scared of Heights y es una de las dos repetidoras. La otra es Natalia Barbu (Moldavia), décima en 2007, que interpreta violín en mano In the middle.

Completan la semifinal Raiven (Eslovenia) con la épica Veronika, inspirada en la tragedia de la primera “bruja” asesinada en el país; Australia, que cantará por primera vez en un idioma aborigen, el yankunytjatjara, de la mano de Electric Fields y su One Milkali; y Azerbaiyán, que irá en azerí por primera vez desde su debut en 2008 gracias al Özünle Apar de Fahree e Ilkin Dovlatov.

Las canciones de la segunda semifinal

La segunda semifinal, el jueves 9 de mayo, incluye a Israel, San Marino y otros 14 países. Tras no ser seleccionados para el Benidorm Fest 2024, Megara decidieron presentar su 11:11 a San Marino y acabaron imponiéndose a Loredana Bertè, una leyenda de la música italiana con 50 años de carrera.

Dos de los números con más baile salen en esta gala: el de Malta, Loop, de Sarah Bonnici, que en unos meses ha pasado de trabajar de contable a ser comparada con Chanel; y el de Austria, We will rave, el viaje a la Ruta del Bakalao de Kaleen. La austríaca es una experta en el certamen: ha sido escenógrafa de España en Eurovisión Junior 2021 y 2022 y varias veces figurante de los ensayos previos del festival.

El otro país alpino, Suiza, va tercero en apuestas gracias a Nemo y The Code dedicado a su aceptación como persona no binaria: “Entre los ceros y los unos encontré mi reino”. También Saba (Dinamarca) es activista LGTBI y por la salud mental. Cantará Sand.

La representante de Grecia, Marina Satti, trae Zari, una mezcla de reggaeton y tradición. Con este número uno en streaming, Grecia busca su segunda victoria en el 50 aniversario de su debut. Fue en 1974, cuando ganó ABBA. Armenia pone la nota folk con el dúo armenio-francés Ladaniva y su animado Jako, Chequia apuesta por la autoestima pop rock de Aiko y su Pedestal y también con buena dosis de amor propio, Besa representará a Albania con Zemrën N’dorë.

Georgia y Letonia no pasan a la final desde 2017. Nutsa, que viene de cantar con Kylie Minogue en American Idol, representará al país caucásico con Firefighter; y Dons, con 20 años de carrera a las espaldas, abanderará al país báltico con Hollow. Por Estonia, 5Miinust y Puulup traen el título más largo de la historia de Eurovisión: (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi, traducido, '(Aún) no sabemos nada sobre (estos) narcóticos'.

Noruega canta en noruego por primera vez desde 2006 gracias al grupo de metal Gate y su medieval Ulveham. También en su idioma, Países Bajos viene con el viral del año: Joost Klein canta Europapa, que celebra la Europa sin fronteras meses después del triunfo electoral del euroscéptico Geert Wilders. Sus vecinos belgas vienen con Mustii, jurado de Drag Race, con Before the party's over, a caballo entre la balada y el musical.

Los temas de Suecia y del Big Five

El anfitrión abrirá la final de Eurovisión por primera vez desde 1970. A Suecia, que juega en casa, la representarán unos gemelos noruegos: Marcus y Martinus. Con 22 años, ya llevan 12 de carrera y tras muchos “noes” a ambos países, finalmente Suecia les convenció. En 2023 fueron segundos tras Loreen y este año ganaron con Unforgettable.

Por Italia, la primera mujer solista que gana Sanremo en 10 años, Angelina Mango, llevará a Malmö La noia, una cumbia que es la canción más escuchada del año con casi 40 millones de reproducciones. Francia trae a Slimane, que presentó su dramático Mon amour en noviembre y desde entonces la canta en un tour por todo el país.

Olly Alexander de Reino Unido es el artista con más seguidores de la edición y trae Dizzy, la primera canción que publica bajo su nombre real. Mientras, Alemania eligió al recién llegado Isaak con Always on the run.

Los 37 candidatos de Eurovisión 2024