Gloria Camila evita el “atraco” de Gema López en 'Espejo Público': “No lo he traído para eso”

Gloria Camila estuvo este jueves en Espejo Público comentando algunos de los titulares que se expusieron en el magacín de Susanna Griso. La tertuliana llegó acompañada de su padre, José Ortega Cano, sin embargo, prefirió que se mantuviera en un segundo plano.

El torero esta sentado tras las cámaras. Simplemente se había desplazado hasta los estudios de Atresmedia para acompañar a su hija. Pero Gema López, que lo vio allí parado en un rincón, pretendió lanzarles algunas preguntas.

“Te atraco y te voy a hacer una propuesta porque has venido muy bien acompañada”, dijo la excolaboradora de Sálvame. “¿Me permites que vayamos a saludar a tu padre?”, le propuso.

A la actriz no le pareció adecuado, así que rechazó la oferta sin pensárselo dos veces: “No, porque yo no lo he traído para eso. Si le aviso con tiempo, estoy seguro de que él estará encantando, pero no le voy a poner en ese compromiso”, declaró.

Mientras, las cámaras lo habían localizado y se estaba emitiendo una imagen en la que se veía a Ortega Cano supervisando la grabación del programa. “Lo estáis enfocando y el pobre está ahí detrás...”, lamentó Gloria Camila al comprobar que, efectivamente, toda la audiencia estaba viendo aquella imagen del torero en un rincón del plató.

Gema López trató de restar importancia al incómodo momento y destacó que es “muy bonito” que su padre la acompañe hasta el plató de Antena 3.