Lara Álvarez dice tener ya varias ofertas en TV tras su salida de Mediaset: “Tengo opciones acordes con mis valores”

Lara Álvarez ha vuelto a aparecer públicamente un mes después de que la presentadora anunciase por sorpresa su salida de Mediaset tras 10 años formando parte del grupo. La asturiana, que aseguró en un breve comunicado haber tomado esta importante decisión “para emprender un nuevo camino profesional”, ha dado ahora algunas pistas sobre su inminente futuro profesional.

La periodista, presente en un acto publicitario, ha querido dejar claro que está en uno de los momentos “más ilusionantes” de su vida, puesto que no ha tardado en recibir varias ofertas de trabajo: “Tengo opciones acordes con mis valores. Ahora mismo estoy en un momento muy importante de tomar decisiones, de coger las riendas e intentar elegir lo mejor posible para seguir la línea que más va con mi persona. Pero es difícil elegir con tan buenas opciones sobre la mesa”, asegura Álvarez en unas declaraciones ante los medios recogidas por Informalia.

La presentadora afirma que todas ellas son “apuestas que me sacan de la zona de confort” y se muestra contenta al saber que “puedo elegir varias”. Según Lara Álvarez, no pasará mucho tiempo hasta que volvamos a verla en pantalla: “No tardaréis mucho en verme en televisión. Hay varias cosas que me ilusionan y con las que me identifico”, ha señalado la joven, que apareció en algunas quinielas como conductora del nuevo Pekín Express de HBO Max que finalmente recaló en Miguel Ángel Muñoz.

Lara Álvarez habla de su salida de Mediaset

Lara Álvarez se ha pronunciado también sobre su final de etapa en Mediaset, donde encadenó varios formatos fallidos en audiencias tras una larga y exitosa etapa en Supervivientes a la que ella misma puso fin en 2023, cuando fue relevada por Laura Madrueño. “Claro que sentí vértigo, pero creía que era el momento de apostar por otro camino”, ha declarado.

“Llevaba ya muchos años con una oportunidad de crecimiento personal y disfruté en todos los programas que hice, pero yo he aprendido una cosa y es que las grandes audiencias no significan directamente una satisfacción profesional y las bajas no tienen por qué ser una sensación de fracaso”, ha añadido, asegurando que no le cierra la puerta a un posible regreso a Mediaset. “Siempre hemos mantenido una relación muy directa”.