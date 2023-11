Mercedes Milá ya promociona 'No sé de qué me hablas', su regreso a TVE 33 años después en compañía de Inés Hernand

TVE ha comenzado a promocionar el regreso de Mercedes Milá con No sé de qué me hablas. La cadena pública ha lanzado dos promos del nuevo formato con el que la presentadora vuelve a su disciplina 33 años después, con vistas a un inminente estreno.

Con unas imágenes correspondientes a su último trabajo en La 1 (“nos vemos el martes que viene”, se la ve diciendo, en lo que podría pasar como una pista de su futura ubicación), la periodista marca las claves de su retorno: “Hace 33 años de esas imágenes. Ahora vuelvo a Radio Televisión Española con un programa que se llama No sé de qué me hablas, esa televisión que me vio crecer, donde aprendí tantísimo y que me hace feliz pisar”.

Inés Hernand, que ejercerá como su copresentadora, interviene en la segunda de las promos, en las que establece una dinámica con Milá, basada en el salto comunicativo a nivel generacional: “Mercedes, eres una queen. Qué ilusión esta crossover”, dice tirando de anglicismos, ante la comunicadora, confusa.

Mercedes Milá vuelve muy pronto a TVE, junto a Inés Hernand, con 'No sé de qué me hablas', pic.twitter.com/XWSbJPPKGD — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) 13 de noviembre de 2023

Las claves del regreso de Milá a RTVE

“Vuelvo a TVE gracias a JP”, afirmó Milá en referencia a José Pablo López durante su reciente intervención en RTVE responde, adonde acudió para hablar de su regreso. El director de Contenidos de RTVE se puso en contacto con Zanskar, productora de Jesús Calleja con la que ha trabajado ella en los últimos años, para concertar una cita. Una vez acabó su Milá vs. Milá en Movistar Plus+, la presentadora puso rumbo a la cadena pública. Milá añadió que la corporación ahora tiene una “filosofía” que, “si se cumple,” es su filosofía.

En No sé de qué me hablas, la periodista mostrará a los jóvenes el país del que venimos a través de su extenso archivo de entrevistas y, al mismo tiempo, tratará de comprender el país en el que estamos mediante los testimonios y las experiencias de gente joven.

Cada entrega tratará sobre un gran asunto atemporal y de interés general. En un tono distendido, Mercedes Milá entrevistará a personajes conocidos y relacionados con el tema. En algunas ocasiones, se tratará de personas que ya entrevistó hace décadas, y en otras, protagonistas que tienen cosas que decir sobre la temática escogida, pero que nunca antes ha entrevistado.

El público jugará un papel activo y estará formado por personas de distintas edades y con diferentes puntos de vista, que sean un reflejo del mundo en que vivimos y con el objetivo de que aporten opiniones tan diversas la propia sociedad española.