Adriana Abenia reapareció en Telecinco y habló de los problemas de salud por los que se alejó de la TV

Adriana Abenia volvió este fin de semana a Telecinco, tras años sin pisar sus platós. Semanas después de revelar detalles desconocidos sobre su salida del canal, la presentadora reapareció en Fiesta para presentar su libro La vida ahora y profundizar en el problema de salud que acabó derivando en su parón televisivo.

“Venir aquí es como retroceder en el tiempo. Volver a coincidir con amigos y compañeros”, dijo emocionada a Emma García, que le dio la bienvenida antes de interesarse por los motivos que doce años atrás la apartaron de Mediaset.

“Sentía que tenía que buscar la excelencia, me exigí en exceso y al dejar de lado la salud, un día hubo un incidente cubriendo un acto con Casa Real que hizo que al día siguiente mi salud se fuera al garete”, recordó la zaragozana, como ya había relatado en su libro.

Aquello ocurrió en octubre de 2010: “Una resonancia cerebral me dio un diagnóstico terrible para una persona joven. En aquella situación debería haber parado, pero continué para no tirar todo por la boda. Tuve afasia del habla, pero transitoria”.

En aquel entonces, recuerda, “tuve que decidir cómo replantearme la vida. Sin embargo, no paré lo suficiente. Perdí el control sobre mí misma, los focos me cegaban”. Algo que cambió poco después, cuando se forzó su adiós a Sálvame: “Cuando abandoné Mediaset por otros proyectos decidí no volver a abrazar al personaje que había creado. No sabía quién era yo, y quería presentarme de otra manera”.